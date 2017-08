Vyšetřovatel Mueller chce mluvit s předními Trumpovými lidmi, píše deník

7:58 , aktualizováno 7:58

Zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller, který má objasnit roli Ruska v loňských prezidentských volbách ve Spojených státech, chce vyslechnout přední činitele Bílého domu. Uvedl to deník The New York Times s odkazem na informované zdroje.