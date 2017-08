Trump pohrozil Madurovi zbraněmi, kvůli KLDR si volal s čínským vůdcem

Podle Trumpa mají USA v případě Venezuely mnoho možností, včetně vojenského řešení. Venezuelský ministr obrany Vladimir Padrino Trumpova slova označil za akt šílenství a maximálního extremismu.

„Venezuela je katastrofa, velmi nebezpečná. Máme mnoho možností pro Venezuelu a je mezi nimi i vojenské řešení, bude-li to nutné,“ prohlásil Trump, když odpovídal na otázky ohledně KLDR. I té v pátek opět hrozil vojenským řešením. „Máme jednotky po celém světě, v místech, která jsou velmi daleko. A Venezuela není tak daleko. A lidé tam trpí a umírají,“ řekl v New Jersey také americký prezident.

Ministr obrany Venezuely Trumpova slova záhy označil za „akt šílenství a maximálního extremismu. „Nevíme, co se stane s lidstvem, se světem, se zemí v rukou téhle extremistické vlády,“ prohlásil ministr Padrino. Uvedl rovněž, že Venezuela je připravena se bránit jakékoli intervenci.

Trump v předchozích týdnech opakovaně kritizoval venezuelského prezidenta Nicoláse Madura a porušování lidských práv jeho režimem.

Spojené státy kvůli tomu nedávno uvalily sankce na zhruba tři desítky venezuelských činitelů, včetně Madura. Tamní režim USA kritizují také za zatýkání opozičních lídrů a za brutální potlačování protivládních demonstrací, které si od dubna vyžádaly přes 130 obětí.

Trumpovo prohlášení přichází krátce poté, co Maduro prohlásil, že by se s Trumpem v září rád osobně setkal. Maduro ve čtvrtek řekl, že již zahájil jednání, aby se schůzka mohla uskutečnit při zasedání Valného shromáždění OSN. To v New Yorku začne 12. září. „Tady mě má, když se tak zajímá o Venezuelu,“ vzkázal podle serveru BBC Maduro Trumpovi.

Bílý dům podle agentury Reuters také oznámil, že Maduro chtěl s Trumpem hovořit po telefonu kvůli sjednání zářijové schůzky. Podle Bílého domu bude Trump s Madurem mluvit rád, ale až poté, co bude ve Venezuele obnovena demokracie.

Čína i USA chtějí KLDR bez jaderných zbraní

V noci na sobotu Trump telefonicky hovořil s prezidentem Číny Si Ťin-pchingem o nejnovější krizi kolem Severní Koreje. Podle čínské státní televize prezident Trumpovi řekl, že je v zájmu USA i Číny dosáhnout jaderného odzbrojení KLDR a udržet na Korejském poloostrově mír.

„Relevantní strany musejí být v současnosti zdrženlivé a vyhnout se slovům i činům, které by zhoršily napětí na Korejském poloostrově,“ citovala čínská televize prezidenta Si Ťin-pchinga. Ten rovněž Trumpovi řekl, že k řešení jaderného problému je nutné dojít politicky a prostřednictvím rozhovorů.

Čína je podle prezidenta ochotna pokračovat v dialogu s USA na základě vzájemného respektu, aby bylo dosaženo vhodného řešení. Trump podle čínské televize řekl, že chápe roli, jakou Peking v severokorejském jaderném problému hraje.

Podle prohlášení Bílého domu oba prezidenti potvrdili oboustranný zájem na odstranění jaderných zbraní z Korejského poloostrova. Nedávnou rezoluci OSN, která na KLDR uvaluje nové sankce (více o sankcích zde), označili za významný krok k dosažení míru a stability.

„Prezidenti Trump a Si se shodli na tom, že Severní Korea musí zastavit své provokativní a vyzývavé chování,“ uvádí se v prohlášení Bílého domu. Vztahy mezi oběma prezidenty jsou prý „mimořádně blízké“ a mohou vést k mírovému řešení severokorejského problému.

Trump tento týden nebývale vyostřil spor s KLDR kolem jejího jaderného programu, když v úterý prohlásil, že „Severní Korea by raději neměla dál Spojeným státům vyhrožovat, pokud ale bude, narazí na ohnivou zlobu, jakou svět neviděl“ (psali jsme zde). Na to Pchjongjang reagoval oznámením, že „pečlivě zkoumá“ možnost raketového útoku na americký tichomořský ostrov Guam, kde mají USA leteckou a námořní základnu (více zde).

