Trump pohrozil vojenským řešením i autoritářské vládě Venezuely

Podle Trumpa mají USA v případě Venezuely mnoho možností, včetně vojenského řešení. Venezuelský ministr obrany Vladimir Padrino Trumpova slova označil za akt šílenství a maximálního extremismu.

„Venezuela je katastrofa, velmi nebezpečná.. Máme mnoho možností pro Venezuelu a je mezi nimi i vojenské řešení, bude-li to nutné,“ prohlásil Trump, když odpovídal na otázky ohledně KLDR. I té v pátek opět hrozil vojenským řešením. „Máme jednotky po celém světě, v místech, která jsou velmi daleko. A Venezuela není tak daleko. A lidé tam trpí a umírají,“ řekl v New Jersey také americký prezident.

Ministr obrany Venezuely Trumpova slova záhy označil za „akt šílenství a maximálního extremismu. „Nevíme, co se stane s lidstvem, se světem, se zemí v rukou téhle extremistické vlády,“ prohlásil ministr Padrino. Uvedl rovněž, že Venezuela je připravena se bránit jakékoli intervenci.

Trump v předchozích týdnech opakovaně kritizoval venezuelského prezidenta Nicoláse Madura a porušování lidských práv jeho režimem. Spojené státy kvůli tomu nedávno uvalily sankce na zhruba tři desítky venezuelských činitelů, včetně Madura. Tamní režim USA kritizují také za zatýkání opozičních lídrů a za brutální potlačování protivládních demonstrací, které si od dubna vyžádaly přes 130 obětí.

Trumpovo prohlášení přichází krátce poté, co Maduro prohlásil, že by se s Trumpem v září rád osobně setkal. Maduro ve čtvrtek řekl, že již zahájil jednání, aby se schůzka mohla uskutečnit při zasedání Valného shromáždění OSN. To v New Yorku začne 12. září. „Tady mě má, když se tak zajímá o Venezuelu,“ vzkázal podle serveru BBC Maduro Trumpovi.

Bílý dům podle agentury Reuters také oznámil, že Maduro chtěl s Trumpem hovořit po telefonu kvůli sjednání zářijové schůzky. Podle Bílého domu bude Trump s Madurem mluvit rád, ale až poté, co bude ve Venezuele obnovena demokracie.