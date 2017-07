Trumpův mluvčí rezignoval, vadí mu nový šéf komunikace, tvrdí deník

Tento post od června, kdy podal demisi tehdejší ředitel Mike Dubke, Spicer dočasně zastával.



Finančník Scaramucci je Trumpův dlouholetý příznivec z prostředí Wall Streetu, funkce ředitele komunikace by se měl ujmout v srpnu. Spicer podle The New York Times považuje výběr Scaramucciho za zásadní chybu, proto dal svou funkci k dispozici.

Spicer je prezidentovým mluvčím od Trumpovy inaugurace 20. ledna. V poslední době se ale na tiskových konferencích přestal objevovat a v roli prostředníka mezi Bílým domem a novináři jej vystřídala jeho zástupkyně Sarah Huckabeeová Sandersová.

Před tím, než začal pomáhat Trumpovi během jeho prezidentské kampaně, řídil Spicer několik let komunikaci Republikánského národního výboru (RNC), vrcholného orgánu Republikánské strany. Spicer tehdy úzce spolupracoval s tehdejším předsedou RNC a nynějším vlivným personálním šéfem Bílého domu Reincem Priebusem. Ten už se nechal slyšet, že „stoprocentně“ podporuje nového ředitele komunikace Bílého domu Scaramucciho.

Spicer byl kontroverzní postavou od počátku svého působení ve funkcí Trumpova mluvčího. Den po lednové slavnostní inauguraci prezidenta například uvedl, že účast veřejnosti na ceremonii byla vůbec nejvyšší jak na místě, tak u televizních obrazovek. Ze srovnávacích fotografií, které přinesly téměř všechny velké sdělovací prostředky, bylo ale jasné, že na inauguraci Trumpova předchůdce Baracka Obamy přišlo mnohem více lidí.

Kritiku si Spicer vysloužil také v dubnu po chemickém útoku u syrského Chán Šajchúnu, kdy porovnával syrského prezidenta Bašára Asada s nacistickým vůdcem Adolfem Hitlerem. Řekl tehdy, že ani Hitler se nesnížil k tomu, aby během druhé světové války použil chemické zbraně proti vlastnímu lidu. Čelil kvůli tomu výzvám k rezignaci.

Během svého působení ve funkci mluvčího se Spicer dostával do sporu s novináři poměrně často. Stal se proto mimo jiné i vděčným terčem amerických satiriků. Jednou z nejzdařilejších parodií Spicera bylo podle ohlasů diváků jeho ztvárnění herečkou Melissou McCarthyovou v televizní show Saturday Night Live.