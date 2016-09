Trump svolil, aby mu komik rozcuchal kštici. Drží pevně, ukázal pokus

Většina odlehčené talkshow televize NBC se nesla v ryze politickém duchu. Mluvilo se například o tom, že Trumpovy nadcházející debaty se soupeřkou Hillary Clintonovou by měly být bez moderátorů, což je Trumpův návrh. Fallon se jej také zeptal na jeho vztah k ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, jehož nedávno republikánský magnát označil za lepšího vůdce než je Barack Obama.

„Ne, že bych ho měl rád. Ale nemám nic proti němu. Necítím vůči němu ani jedno, ani druhé,“ prohlásil Trump.

Když se rozhovor blížil ke konci, přišel populární moderátor s nečekanou otázkou. Chce prý Trumpa požádat o něco, co by mu už sotva prošlo, pokud se Trump stane prezidentem. Dokud se spolu ale baví jako obyčejní lidé, rád by mu rozcuchal vlasy.

Viditelně zaskočený Trump po chvilce přemýšlení svolil. „Doufám, že to pochopí lidé v New Hampshire, kde budu asi za hodinu,“ řekl s úsměvem a naklonil se k Fallonovu stolku. „Tak do toho,“ dodal Trump.

Lidé tak poprvé spatřili jeho hlavu v podobě, v jaké se nejspíš vídá pouze pár okamžiků po probuzení. Komentáře na sociálních sítích se shodují, že pokud jsou vlasy umělé, pak si jejich autor dal záležet na pevnosti.

Trump se v pátek rovněž nechal slyšet, že už věří, že Barack Obama se narodil ve Spojených státech. Spory kolem místa Obamova narození zpochybňovaly legálnost jeho zvolení v roce 2008 a Trump se postavil do čela Obamových kritiků. Sám prezident proto v roce 2011 zveřejnil svůj rodný list s vyznačením rodiště na Havajských ostrovech.

„Prezident Barack Obama se narodil ve Spojených státech. Tečka,“ prohlásil v pátek Trump na předvolebním shromáždění ve svém novém washingtonském hotelu. Mezi ty, kdo místo Obamova narození zpochybňují, se už republikánský kandidát nepočítá. „Skončil jsem s tím, víte, jak to myslím,“ dodal Trump.

Podle mluvčího volebního štábu Jasona Millera uznal Trump Obamovo havajské rodiště dokonce už před pěti lety po zveřejnění úředních dokumentů. „Trump věří, že se Obama narodil ve Spojených státech. Úspěšně přinutil Obamu, aby příslušné dokumenty zveřejnil. Udělal tak velkou službu národu a prezidentovi, když tím uzavřel kauzu, kterou rozpoutala Hillary Clintonová,“ řekl Miller.

I Trump v pátek v rozhovoru pro televizi Fox Business prohlásil, že původcem podezření o zfalšovaném rodném listu byla Clintonová během volební kampaně demokratů proti Obamovi v roce 2008. „Začala s tím ona, ale nebyla schopna to dokončit. Tak to vzniklo,“ řekl Trump. Podle agentury AP ale neexistují žádné důkazy o pravdivosti Trumpova tvrzení a Clintonová sama taková obvinění odmítá.

Polemiku v pátek komentoval sám Obama, i když novinářům v Bílém domě řekl, že má důležitější záležitosti na práci. „Jsem šokován, že taková otázka může vzniknout v době, kdy máme na práci mnoho jiných věcí. I když vlastně tolik šokován nejsem,“ uvedl v narážce na dřívější Trumpovy kontroverzní výroky. „Jsem si, stejně jako většina ostatních, docela jistý, kde jsem se narodil,“ řekl prezident.