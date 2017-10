Věděl, k čemu se upisuje, kondoloval prý Trump vdově po padlém vojákovi

Trump v novém rozhovoru s rozhlasovou stanicí Fox News Radio naznačil, že Obama v roce 2010 nezavolal generálovi Johnu Kellymu, nynějšímu personálnímu šéfovi Bílého domu, když jeho syn Robert zahynul v Afghánistánu.

„Měli byste se zeptat generála Kellyho, zda mu Obama volal,“ řekl v úterý Trump. „Nevím, jaká byla Obamova strategie. Já píšu dopisy a také telefonuji,“ dodal s tím, že od lednového nástupu do funkce volá „v podstatě každému“. Kellyho nejmladší syn Robert zahynul při výbuchu miny, v Afghánistánu byl tehdy na své třetí misi.

Generál podle amerických médií o smrti svého syna veřejně nemluví, neboť událost považuje za soukromou věc. Zpravodajská stanice CNN se i tak s příslušným dotazem obrátila přímo na Kellyho a také na Bílý dům. Kelly ale na přímý dotaz zatím neodpověděl a prezidentův úřad Kellyho komentář odmítl zprostředkovat.

CNN nicméně v návštěvnických záznamech Bílého domu zjistila, že Obama pozval Kellyho i s manželkou Karen u příležitosti Dne obětí války do své rezidence na snídani, kterou pravidelně pořádal pro rodiny vojáků, kteří padli v boji. Zda se Kellyovi snídaně zúčastnili, známo není.

Kauza Niger

S kritikou postupu svých předchůdců v záležitostech padlých vojáků přišel Trump v pondělí, když reagoval na otázku novinářů, proč veřejně nehovořil o zabití čtyř příslušníků amerických speciálních sil při přepadení v Nigeru před dvěma týdny.

Šéf Bílého domu prohlásil, že rodinám padlých napsal osobní dopis a že jim plánuje příští týden zatelefonovat. Někdejší Obamovi poradci na Trumpova slova reagovali s rozhořčením a upozornili, že Obama rodinám padlých psal dopisy, telefonoval a také se s nimi u různých příležitostí setkával.

Trumpovo tvrzení o tom, jak se osobně věnuje rodinám padlých, podle AP zřejmě neodpovídá skutečnosti. „Myslím, že jsem volal rodině každého padlého,“ řekl v úterý prezident. AP ve středu ale informovala o tom, že našla příbuzné nejméně dvou zabitých vojáků, kteří nedostali od Trumpa soustrastný dopis a ani jim prezident nezavolal. Třetí rodina kontaktovaná AP uvedla, že obdržela jen dopis.

Demokratická kongresmanka Frederica Wilsonová v reakci na nynější kauzu prohlásila, že Trump během jednoho telefonátu s válečnou vdovou, který částečně zaslechla, hovořil neuctivě. Ženě vojáka zabitého při zmíněné akci v Nigeru Trump podle kongresmanky do telefonu řekl, že její muž „věděl, k čemu se upisoval“.

„Ano, řekl to. To je podle mě něco, co lze říci během rozmluvy, ale ne truchlící vdově,“ uvedla Wilsonová s tím, že to bylo velmi necitlivé. Dodala, že část hovoru zaslechla, neboť vdovu doprovázela na letiště, kde převzala manželovo tělo. Wilsonová podle AP poznamenala, že celý telefonát neslyšela a že jí vdova řekla, že si z telefonátu všechno nepamatuje.

Šéf Bílého domu tvrzení Wilsonové obratem odmítl. “Demokratická kongresmanka si naprosto vymyslela to, co jsem řekl ženě vojáka padlého v akci (a mám důkaz). Smutné!" tweetowal americký prezident.