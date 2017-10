Donald Trump, umělec. Prezidentovy malůvky se prodávají za statisíce

Kresba slavného newyorského mrakodrapu o rozměrech 30 na 23 centimetrů vznikla v roce 1995 v Trumpově luxusní rezidenci Mar-a-Lago na Floridě. Realitní magnát ji tehdy vytvořil pro charitativní dražbu, v níž se prodala za 100 dolarů.

Kresba podle aukční síně Julien’s Auctions symbolizuje Trumpův vzestup mezi nejmocnější muže New Yorku.

List The New York Times připomíná, že Trump v 90. letech o Empire State Building usiloval a sliboval, že 102patrové věži ve stylu art deco tyčící se nad 5. avenue vrátí zašlou slávu. Po letité právní bitvě však z boje o symbol New Yorku vycouval a svůj podíl odprodal.

Trumpovy umělecké výtvory se od jeho nástupu do Bílého domu staly ve sběratelských kruzích žádaným zbožím. Například v červenci se cena prosté skici manhattanského panoramatu vyšplhala až na 29 000 dolarů, tedy 630 000 korun. Vyvolávací cena byla 9 000 dolarů a o prezidentovo dílo se zlatým podpisem bojovalo celkem jedenáct zájemců.

„Neexistuje případ, že by že by někdo dal 29 000 dolarů za prezidentův autogram. Snad jen pokud byste se vrátili až k otcům zakladatelům či Abrahamu Lincolnovi,“ prohlásil tehdy Nate Sanders, majitel aukční síně, která skicu vydražila. „Je to extrémně vysoká cena a v případě novodobého prezidenta zcela bezprecedentní,“ dodal.

