Trump poprvé promluví na půdě OSN. Bude to filozofické, slibují zdroje

Význam očekávaného Trumpova projevu podle amerických médií zvyšuje skutečnost, že prezidenti Ruska a Číny Vladimir Putin a Si Ťin-pching letos na zasedání VS OSN do New Yorku nepřijedou.

Americký prezident má podle zdrojů z Bílého domu hovořit hlavně o Severní Koreji, Íránu a Sýrii a o mezinárodním terorismu. Stálá americká představitelka v OSN Nikki Haleyová novinářům řekla, že Trumpova řeč bude „pevná a silná“.



Zdroj z Bílého domu pro televizi CNN uvedl, že Trumpův projev bude „hluboce filozofický“ a prezident USA v něm země světa vyzve, aby se spíš než na mezinárodní kolektivní orgány spoléhaly samy na sebe. „Trump strávil při psaní a pilování tohoto projevu hodně času, protože chce vyjádřit svoji vizi světa,“ dodal představitel Trumpovy administrativy.

Americký prezident se netají výhradami vůči fungování OSN, kterou považuje za neefektivní a nákladnou. Už během loňské volební kampaně tvrdil, že Spojené státy vyplácejí světové organizaci neúměrný roční příspěvek ve výši 22 procent jejího celkového rozpočtu. Svůj názor zopakoval v pondělí na schůzce členských zemí, při které vyzval k zásadní reformě OSN.

Předsedou Valného shromáždění je letos slovenský ministr zahraničí Miroslav Lajčák. Úterní program začíná v 15:00 SELČ a Trump promluví jako čtvrtý v pořadí, Kiska jako sedmý a Zeman jako devátý. Bezprostředně po něm plénum VS OSN osloví francouzský prezident Emmanuel Macron.

Zeman bude ve svém projevu mluvit patrně především o terorismu. Očekává se, že se zmíní i o problémech migrace. Odpoledne newyorského času (večer SELČ) má Zeman na programu setkání s jihokorejským prezidentem Mun Če-inem, s nímž by mohl hovořit o napjaté situaci na Korejském poloostrově nebo o zimní olympiádě, kterou Jižní Korea uspořádá příští rok. Večer se Zeman zúčastní recepce, kterou pořádá Trump.

Každý z řečníků má podle oficiálních regulí k dispozici 15 minut, ne všichni ale doporučení dodrží. Rekord drží bývalý kubánský prezident Fidel Castro, který hovořil bez 31 minut pět hodin.