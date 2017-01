Domácí péče podle ČSSD: dva roky volna a pojištění hrazené státem

Se změnou zákona, jehož text má MF DNES k dispozici, přišli poslanci ČSSD v čele s Jeronýmem Tejcem a šéfem poslanců ČSSD Romanem Sklenákem.

Možnost vybrat si dovolenou by měli lidé pečující o rodiče svoje nebo svého partnera, případně prarodiče, kteří nejsou schopni postarat se o většinu základních životních potřeb.

„V České republice je v současnosti téměř 80 tisíc lidí ve stupni závislosti III a 45 tisíc lidí ve stupni závislosti IV,“ přibližuje autor návrhu Tejc.

Zaměstnavatel by žádosti o péči musel vyhovět. Jedinou podmínkou je, že dotyčný je u něj zaměstnán minimálně rok. Dovolenou by si mohl vzít jen jednou a nepobíral by během ní žádnou mzdu. Zdravotní pojištění by za pečujícího odváděl stát.

ČSSD má ještě jeden návrh

Předloha se do Sněmovny dostává ve stejné době, kdy jde do vlády návrh ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové rovněž z ČSSD, a to na zavedení dlouhodobého ošetřovného. To je však postavené jinak. Počítá s možností nanejvýš tříměsíčního volna. Stát má ale během něho ošetřujícím hradit 60 procent mzdy. Marksová říká, že si obě změny umí představit zároveň. S prosazením to však ČSSD nebude mít jednoduché.

„Také si umím ty dva zákony představit vedle sebe. Tři měsíce by stát platil a tři čtvrtě roku by se museli postarat o sebe. Ale přijde mi to jako špatné řešení,“ říká místopředsedkyně sněmovního výboru pro sociální politiku Radka Maxová z ANO.

„ČSSD za celé tři roky nebyla schopna vyřešit systém příspěvků na péči a terénních služeb, takže to teď takto záplatuje,“ vadí poslankyni Maxové.

Tejc však odmítá směšování obou návrhů. „Můj návrh nesměřuje k tomu, abychom odčerpávali další peníze ze státního rozpočtu a zaváděli nějaký nový typ dávky nebo ošetřovného,“ říká poslanec, podle něhož změna státní rozpočet nepřijde na žádné peníze. Stát sice bude muset za ošetřující odvádět zdravotní pojištění, na druhou stranu by měl ušetřit na nákladech za ústavní péči. „Bude to rozpočtově neutrální,“ tvrdí proto poslanec.

„Rozpočtově to možná bude neutrální, ale dopady na zaměstnavatele a ekonomiku tam jsou,“ nesouhlasí prezident Unie zaměstnavatelských svazů a Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký.

Tejc si přesto věří. A vsází na tři věci. Na to, že poslanci jeho návrh mohou rychle projednat – je totiž velmi stručný, sestává z jediného odstavce. Na to, že změna podle Tejce nebude rozpočet nic stát. A pak na to, že ANO a KDU-ČSL myšlenku domácí péče o dlouhodobě nemocné podporují.