Práva českých občanů nesmí být krácena, shodli se politici kvůli brexitu

„Dnešní den je vzácný okamžik shody. Česká politická scéna se dokázala shodnout, co je náš národní zájem,“ uvedl premiér.

„Shodujeme se na nutnosti dalšího rozvoje našeho spojenectví v bezpečnostní a vojenské oblasti. Maximální měrou budeme usilovat o zachování stávajících ekonomických vazeb a jejich případný další rozvoj, budeme bránit tarifním i netarifním překážkám pohybu zboží a služeb,“ píše se v textu, pod kterým jsou podepsáni lídrové sedmi parlamentních stran.

Předseda opoziční ODS Petr Fiala ocenil, že se schůzka za účasti lídrů ČSSD, ANO, KDU-ČSL, ODS, TOP 09, KSČM a Úsvitu konala. Jen lídra ANO Andreje Babiše zastoupil europoslanec Pavel Telička.

Jednání o vystoupení Británie z Evropské unie povedou členské země společně. Oficiálně by měla začít v březnu, až britská premiérka Theresa Mayová oznámí v Bruselu, že její země na základě výsledků loňského referenda odchází z unie.

„Politická jednání by se neměla omezit na záležitost brexitu, ale i na otázky reformy Evropské unie,“ uvedl po jednání Fiala. Dohodnutou pozici budou podle šéfa TOP 09 Miroslava Kalouska hájit nejen premiér, ale i čeští europoslanci.

„Hlavními prioritami pro jednání o podmínkách ukončení členství Spojeného království v Evropské unii jsou z pohledu ČR především zachování stávajícího přístupu na trh zboží a služeb, zajištění práv našich občanů a vyřešení rozpočtových záležitostí,“ shodli se lídři českých parlamentních stran.

„Shodujeme se v důrazu na prosazení zachování již nabytých práv českých občanů, a to nejen pro trvale usazené osoby, ale i studentů a akademických pracovníků, kteří v konečném důsledku přispívají k růstu konkurenceschopnosti celé Unie,“ píše se v přijatém prohlášení, na kterém se naprosto netypicky shodly zástupci všech stran zvolených do Sněmovny v posledních parlamentních volbách.

Čeští občané žijící ve Spojeném království učinili podle shody českých parlamentních politických stran životní rozhodnutí v legitimním očekávání a využili práv vyplývajících z jejich občanství a členství České republiky v Evropské unii. „Budeme usilovat o to, aby bylo dosaženo spravedlivého finančního narovnání mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím s ohledem na to, že Spojené království se nechce do budoucna plně účastnit na rozpočtu Evropské unie,“ uvádí se se v textu s podpisy lídrů parlamentních stran.