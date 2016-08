Do důchodu v 65 či 67 letech? Sobotka vyčetl Babišovi, že neplní program

„Je to věc, která je nesmírně důležitá z hlediska sociálního smíru ve společnosti. Sociální demokracie na tom bude trvat,“ řekl předseda vlády. Nechce ale silové hlasování ve vládě, aby ČSSD spolu s lidovci hnutí ANO přehlasovala. „ANO nerespektuje koaliční smlouvu, ani vlastní volební program, se kterým kandidovalo do voleb,“ uvedl doslova Sobotka.

„Jsme jediná země v rámci EU, která nemá stanovený pevný věk odchodu do důchodu,“ řekl také premiér. Spolu se stranickým kolegou a předsedou Senátu Milanem Štěchem také mluvili o tom, že jako horní hranici odchodu do důchodu mají věk 65 let například v Belgii, Dánsku, Estonsku, Itálii, Švýcarsku, Velké Británii či Španělsku.

Podle premiéra nelze očekávat, že by lidé nad 70 let byli schopni působit na trhu práce. A mohlo by se pak stát, že by se tito lidé žádného důchodu nedožili, uvedl premiér.

Řešit teď věk odchodu do důchodu je předčasné, říká Babiš

Babiš ale trvá na svém, že zastropování důchodového věku se nemusí řešit už teď. „Prioritně bychom měli řešit výši důchodů, které máme nízké a řada důchodců má kvůli jejich výši existenční problémy,“ uvedl. Je podle něj nelogické a předčasné řešit v roce 2016 strop odchodu do důchodu pro rok 2030.



„Systém, který dnes máme, kdy se posouvá věk podle průměrného věku života, je v pořádku. Myslím, že je to bezpředmětná debata, protože si myslím, že za naší koaliční vlády k dohodě nedojde. Je to zbytečná debata pro mě,“ řekl už dříve tento týden Babiš.

Věk, kdy mají lidé možnost odejít do důchodu, se každý rok u mužů zvyšuje o dva měsíce a u žen o čtyři měsíce. Pokud se vláda dohodne na zavedení hranice důchodového věku v 65 letech, mělo by se to týkat všech, kteří se narodili po roce 1971. Když se vláda přikloní k variantě, 67 let, znamenalo by to, že by se to týkalo všech, kteří se narodili po roce 1977. Pak už by se důchodový věk nezvyšoval.

Odchod do důchodu po sedmdesátce je neúnosný, říká Mládek

Někteří ministři, a to nejen z ČSSD, už dali najevo, že jsou zastropování věku odchodu do důchodu nakloněni.

„Představa, že se to nechá bez limitu, je přece stresující. Moje děti, ty nejmladší, kterým je 11 a 13, tak ty by šly do důchodu někdy v 71 letech, a to přece není únosné,“ uvedl ministr průmyslu a odchodu Jan Mládek ze sociální demokracie. Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová za ANO je pro hranici věku odchodu do penze 67 let.

Vláda ve středu debatu o zastropování věku odchodu do důchodu o čtrnáct dnů odložila. Ještě než se k ní vrátí, pokusí se příští týden najít shodu špičky stran vládní koalice.

