Začínají Dny NATO v Ostravě, na mošnovské letiště míří tisíce lidí

Už od brzkých ranních hodin k ostravskému letišti přijíždějí diváci. Letos poprvé musí každý návštěvník v rámci bezpečnostních opatření projít prohlídkou. „Cíli akce a jejímu programu je vždy nadřazena celková bezpečnost účastníků a návštěvníků,“ konstatoval Zbyněk Pavlačík z Jagello 2000, které akci organizuje.

Sledujeme Dny NATO Dění v Mošnově vám přiblížíme od 8:30 v on-line reportáži

Na mošnovském Letišti Leoše Janáčka se představí více jak stovka letounů a vrtulníků na zemi i na nebi v letových ukázkách. Světovou raritou bude vystoupení nadzvukových strojů Eurofighter Typhoon ze všech pěti evropských zemí, které mají tyto letouny ve výzbroji. Návštěvníci tak budou mít jedinečnou příležitost porovnat pilotáž stejného typu stroje v podání pěti různých letců.

Na své si přijdou i milovníci pozemních ukázek - po loňském debutu a velkém úspěchu se v Ostravě znovu představí speciální ženské komando jordánských sil, jehož členky ve spolupráci s českými policisty předvedou zákrok proti teroristům, kteří zadržují unesené letadlo.

Statickým ukázkám dominují americké bombardéry B-1B Lancer a B-52H Stratofortress. V premiéře, jichž je ostatně letošní ročník plný, bude k vidění i zbrusu nový transportní stroj A400M Atlas německé Luftwaffe.

Navzdory počasí

Zatímco poslední dny příprav panovala na Mošnově vedra, předpovědi meteorologů avizovaly na sobotu déšť. Podle organizátorů ale ani špatné počasí vlastní konání akce není nijak neohrozí. „Statické ukázky letadel bez ohledu na povětrnostní podmínky nabídnou kolekci, která v České republice ještě nebyla k vidění,“ uvedl Pavlačík.

Nejvíce návštěvníků však zajímají právě ukázky ve vzduchu. Pro ty nejsou přeháňky a dešťové srážky omezujícím prvkem, jak potvrdil letový ředitel akce Jaroslav Míka. „Během víkendu se představují bojové letouny, které jsou schopny operovat za každého počasí a na jejich provoz tak nemá déšť výrazný vliv. Mnohem více záleží na výšce oblačnosti, viditelnosti či poryvech větru,“ upřesnil.

I s takovými omezeními se na leteckých přehlídkách počítá, a proto mají vystupující týmy zpravidla připraveny tři různé sestavy odvíjející se od výšky oblačnosti. „Diváci se mohou spolehnout na to, že jak my, tak vystupující udělají všechno pro to, aby byl program letových ukázek dodržen. I v tomto případě však platí, že klíčová je pro nás bezpečnost návštěvníků i vystupujících,“ dodal.