Na Dny NATO v Ostravě se slétnou stíhači, akrobaté i průzkumné stroje

Letošní ročník Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil Armády České republiky se uskuteční o víkendu 16. a 17. září. Účast dosud potvrdilo 11 zemí. Vstup na akci je zdarma.

Je to ojedinělá nekomerční přehlídka, na které mohou návštěvníci vidět vedle nejmodernější armádní techniky také to nejlepší, co má k dispozici policie, hasiči, záchranná služba, celníci, Vězeňská služba a další složky. Divácký rekord v návštěvnosti je 225 tisíc návštěvníků. Loni kvůli nepřízni počasí program vidělo 130 tisíc diváků.

Více informací na oficiálních stránkách www.natodays.cz