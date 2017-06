Drahoš by nejmenoval vládu závislou na KSČM. Chápe bratry Mašíny

„Každý má právo na odpor totalitnímu režimu. Měli právo se postavit totalitnímu režimu,“ řekl Drahoš na adresu bratří Ctirada a Josefa Mašínových, kteří při útěku z komunistického Československa v padesátých letech se zbraní v ruce zabili několik lidí a názor na ně dosud rozděluje českou veřejnost.

Drahoš dostal i hypotetickou otázku, jak by se zachoval v únoru 1948, pokud by byl v roli bývalého prezidenta Edvarda Beneše a měl rozhodnout o demisích ministrů demokratických stran. „Jsem člověk, který je bojovník. Troufám si říci, že bych ji nepřijal,“ řekl Drahoš a sklidil potlesk.

Jako prezident by bývalý šéf Akademie věd nevyhlásil referendum o tom, zda má Česko zůstat v Evropské unii, i kdyby to vláda chtěla. „O některých věcech se nemá rozhodovat referendem,“ opáčil Drahoš na dotaz Mileny Vicenové, bývalé ministryně zemědělství ve vládě Mirka Topolánka a později stálé představitelky České republiky při Evropské unii.

Naopak současný prezident Miloš Zeman před pár dny řekl, že by byl referendum o Czexitu podpořil, aby rozhodli sami občané. Zeman tvrdí, že by v takovém referendu osobně hlasoval pro setrvání Česka v Unii.

Zatímco Zeman je pro zrušení sankcí vůči Rusku, Drahoš řekl, že putinovské Rusko nepovažuje za demokratický stát, sankce vůči němu by nerušil a okupací Krymu byla podle něj Ruskem flagrantně porušena mezinárodní dohoda, kterou v roce 1994 podepsali v Budapešti ruský prezident Boris Jelcin, ukrajinský Leonid Kučma, americký prezident Bill Clinton a britský premiér John Major. Ukrajina v něm slíbila, že se vzdá jaderného arzenálu a dostalo za to ujištění garance svých hranic.

„Přijmout 2600 prověřených lidí by nebyl problém,“ řekl Drahoš

Na otázku k řešení migrační krize řekl, že není řešením vzít do Evropy všechny, kdo se do ní snaží dostat, ale pomáhat v zemích, odkud migranti do Evropy míří. I když to nebude levné.

„Právě proto, aby tady mohli klidně žít naše děti,“ prohlásil prezidentský kandidát. Přijmout přitom v desetimilionové zemi 2600 prověřených lidí podle kvót, na nichž se shodla Evropská unie, by podle něj nebyl problém. „Je ale otázka, kolik z nich by tady zůstalo,“ řekl Drahoš. Vláda před pár dny rozhodla, že už Česko nepřijme jediného uprchlíka podle kvót Evropské unie.

S dalajlámou by se jako prezident setkal, kdyby s tím souhlasila vláda, se kterou by rád spolupracoval. Stejně tak by se zachoval v případě pozvání na výroční setkání Sudetoněmeckého landsmanšaftu.

„Mám ambici účelově nerozdělovat společnost,“ řekl Drahoš k tomu, jaká je jeho představa o způsobu výkonu prezidentského mandátu. Podle průzkumu společnosti Median by měl Drahoš šanci porazit ve druhém kole prezidentské volby současného prezidenta Miloše Zemana. (více zde) Zatím Drahoš nasbíral přes 30 tisíc podpisů, potřebuje jich stejně jako další kandidáti padesát tisíc.

Jiří Drahoš oznámil kandidaturu letos v březnu: