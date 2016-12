Trump je výkřik proti rozpadu amerického světa, říká Zemanův poradce

Hovořil o tom na panelové diskusi nazvané „Co můžeme očekávat od nově zvoleného prezidenta USA Donalda Trumpa?“, kterou moderoval ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek a pořádalo ji družstvo Fontes Rerum.



„Z dvojpolárního sovětsko-amerického světa se načas stal svět jednopolární, americký, a ten se nám před očima rozkládá na svět několika regionálních center moci - Čína, Ruská federace, Evropská unie, Spojené státy,“ řekl Kmoníček. „Bude to svět, který bude opět takovým koncertem regionálních velmocí,“ je přesvědčen, a prohlásil, že Trump je pokusem prodloužit stávající status quo, což ale podle něj nemůže vyjít.

Může udělat Ameriku velkou, ale ne největší, míní Kmoníček

Rozpad amerického světa Trump podle Kmoníčka může jen zpomalit. „Může se mu podařit udělat Ameriku opravdu velkou, ale nemyslím, že je v moci kohokoli udělat ji největší, jednoznačným hegemonem příštích regionálních center,“ je přesvědčen poradce českého prezidenta.

Problém je podle něj v tom, že v roce 1900 měly USA 77 milionů obyvatel a z toho bylo 88 procent potomků bílých přistěhovalců. „Do roku 2043 se změní demografická mapa Ameriky tak, že člověk evropského původu bude poprvé v historii menšinou,“ řekl Kmoníček. Končící prezident Barack Obama byl podle něj jen „předskokanem“ této doby, když byl prvním z 45 prezidentů, který se narodil na Havaji, tedy v Pacifiku.

„Trump nemůže vrátit hodiny na začátek dvacátého století, i když se o to pokusí. Může zcela jistě rozšířit zeď, může někoho deportovat a může snížit počet Mexičanů, ale zcela jistě nemůže dosáhnout toho, aby místo 10 Mexičanů přišlo 40 Irů. To období je pryč,“ řekl Zemanův poradce.

USA pod Trumpovým vedení budou podle něj více ochranářské a nový prezident se bude zaměřovat spíše dovnitř, ale bude narážet na čínské obchodní zájmy. „Dojde pravděpodobně k nějakému americkému dealu, což bude vzkaz Pekingu,“ odhadl Kmoníček.

Řekl, že Čína s Japonskem drží napůl 47 procent amerického dluhu, který dosáhl 18 trilionů dolarů. Ve skutečnosti je to „jen“ přes 18 bilionů dolarů. „V jednodolarových bankovkách by to byl komínek, který z planety Země dosáhne až na planetu Uran. Je vám tedy zcela jasné, že nikdo v reálném bankovním světě nepočítá, že by takovýto dluh byl uhrazen skutečnými penězi vzniklými za skutečné výrobky nebo nějaké služby,“ uvedl poradce českého prezidenta.

Sankce proti Rusku skončí, až se to všem bude hodit

Zeman byl velkým podporovatelem Trumpa a dostal od něj pozvání do Bílého domu a na oplátku ho pozval do Prahy (více zde). Na otázku, zda a kdy Američané pod Trumpovým vedením zruší protiruské sankce, Kmoníček opáčil: „Až se to všem bude hodit.“

Rýpl si do veřejnoprávní České televize, když řekl, že ČT uzná vítězství Donalda Trumpa „deset minut po svém smíření se s vítězstvím Miloše Zemana“. Po skončení přednášky Kmoníček na dotaz iDNES.cz řekl, že to byl jen pokus o vtip.