Záhada „Frankensteina“ rozluštěna. Dinosaurovi našli místo v rodokmenu

Nová studie publikovaná v Royal Society Journal Biology Letters tak naznačuje, že se jedná o chybějící článek mezi stegosaurem a T-rexem. Toto zjištění poskytuje nový pohled na vývoj skupiny dinosaurů, kteří patří do řádu ptakopánvých (Ornithischia, pozn. red.).

Matthew Baron z Cambridge University BBC řekl, že dle jeho odhadů byl dinosaurus „Frankenstein“ jedním z prvních ptakopánvých. „Nemáme žádnou představu o tom, jak se ptakopánví začali vyvíjet. Vypadají naprosto odlišně od ostatních dinosaurů. Mají spoustu neobvyklých rysů,“ řekl Baron.

Obdobně je to i v případě Chilesaura, který byl objeven před dvěma roky. Tehdy jeho stavba odborníky zmátla a získala mu neobvyklou přezdívku. Kostra měla nohy podobné brontosaurovi, kyčel stegosaurovi a ruce a trup druhu Tyrannosaurus rex. Nikdo nevěděl, kam přesně „Frankensteina“ do dinosauří rodiny zařadit.

V současně přijatém rodokmenu ptakopánví nějak nesouvisí s ostatními dinosaury. Paleontologové považovali tato stvoření za zvláštní skupinu. Avšak nové posouzení, které vydal Baron letos v březnu v časopise Nature, naznačilo, že ptakopánví jsou více příbuzní s masožravci, než jak se původně všichni domnívali.

Zpochybnění stromu života dinosaurů

Baron společně se svým objevem navrhl nový rodokmen dinosaurů, ve kterém Chilesauruse řadí mezi masožravé a býložravé. „Je to perfektní mix obou druhů. Strom života dinosaurů teď dává mnohem větší smysl,“ uvedl vědec.

Jeho alternativní verze rodokmenu je nazývána „baronovým stromem“. Kromě reorganizace jednotlivých druhů vrhá také nové světlo na to, jak se různé skupiny dinosaurů od sebe oddělily a rozvíjely se, uvedl spoluautor studie z londýnského Přírodopisného muzea Paul Barrett. On i Baron věří, že navržený strom života dinosaurů může nahradit ten dosavadní, 130 let starý.

Jejich studie si našla své odpůrce a kritiky. Pokud však vědci poskytnou další příklady, kterými prokáží spojitost mezi různými skupinami dinosaurů, mají velkou šanci na úspěch. Baron si myslí, že očištění Chilesaura od jeho přezdívky „Frankenstein“ by mohl být prvním krokem k velké řadě změn.

„Naším hlavním cílem je pokusit se zmapovat linii ptakopánvých. Myslíme si, že jsme se hodně zmýlili a ignorovali jsme tuto důležitou skupinu příliš dlouho,“ uvedl Baron. Doufá, že nakonec i s kritiky dojdou ke společné shodě a správnému modelu stromu života dinosaurů.

Sarah Gabbotová z Leicensterské univerzity novou analýzu popsala jako „neuvěřitelně důležitou“. „Jedná se o jeden z těch vzácných fosilních nálezů, které poskytují mnohem více důkazů na spojitost mezi dinosaury, než které by odhalila obvyklá kostra,“ uvedla.