Zbraně ve školách zaženou i medvědy, tvrdí Trumpova ministryně školství

Na téma zbraní ve školách došlo po otázce senátora za stát Connecticut Chrise Murphyho během slyšení senátní komise, která má potvrdit jednotlivé ministerské kandidáty. Ve škole Sandy Hook v Connecticutu se odehrál jeden z nejtragičtějších školních útoků v posledních letech. Dvacetiletý Adam Lanza zde postřílel 26 lidí.

Murphy se DeVosové zeptal, zda zbraně patří do blízkosti škol. „Myslím si, že by o tom měly ideálně rozhodovat jednotlivé státy,“ odpověděla DeVosová. Murphy se s odpovědí nespokojil a po budoucí ministryní školství chtěl konkrétnější stanovisko. DeVosová si pomohla historkou senátora Mikea Enziho, který vyprávěl, jak musí ve Wyomingu chránit školy před medvědy grizzly vysoké ploty.

„Vrátím se k tomu, co tady říkal senátor Enzi o školách ve Wyomingu. Umím si představit, že tam by mohly být zbraně ve škole povoleny jako ochrana před medvědy,“ sdělila. Sklidila za to posměch některých přítomných senátorů, píše CNN.

DeVosová se snažila situaci zachránit a vyjádřila lítost nad případy střelby na školách. „Pokud se ptáte na násilné případy a jejich následky, věřte, že mi láme srdce pomyšlení na rodiny, které při takových incidentech o někoho přišly,“ dodala.

Kritika a boj za zbraně na školách

Podrážděných reakcí se republikánka dočkala i na sociálních sítích. Pustil se zde do ní i senátor Murphy, který je velkým odpůrcem volného držení zbraní a bojuje za výrazné zpřísnění zákonů. „Dnes Betsy DeVosová nebyla proti zbraním na školách. Její odpověď mnou otřásla. Stejně by na tom měli být všichni američtí rodiče,“ napsal na Twitter.

DeVosová se už nechala slyšet, že ráda podpoří Trumpovu snahu o zrušení zákazu střelných zbraní ve školách. Dlouhodobě také prosazuje rozšíření programu poukázek umožňujících rodičům poslat své potomky studovat na soukromé či církevní školy, což odpovídá Trumpovým předvolebním slibům.



Paradoxní je, že DeVosová Trumpa svého času označila za „vetřelce“, který „nereprezentuje Republikánskou stranu“. Když ji nominoval na ministryni školství, věnovala mu vřelejší slova. „Jsem poctěna tím, že budu pracovat se zvoleným prezidentem na uskutečnění vize, které učiní americké školství zase skvělým. Stávající stav je nepřijatelný,“ uvedla.

Učitelské odbory a další stoupenci veřejného školství okamžitě pranýřovali nominaci DeVosové jako katastrofu, nadšeny nejsou ani některé konzervativní skupiny.