Přibývá obézních dětí. Kopírují stravovací návyky rodičů, varují odborníci

Recepty na zdravé svačiny Tuňáková pomazánka s řepou Suroviny:

2 balení Jaroměřického pomazánkového másla po 150 g

1 středně velká červená řepa syrová

1 plechovka tuňáka ve vlastní šťávě - 180 - 200 g

2 jarní cibule

špetka soli Příprava:

Z tuňáka v plechovce vylijeme tekutinu a pořádně z něj vodu odstředíme. Dáme jej do misky a nastrouháme do ní syrovou oloupanou řepu. Přidáme pomazánkové máslo, nadrobno nakrájenou jarní cibulku, lehce osolíme a vše dobře promícháme. Pórková pomazánka se slunečnicovými semínky Suroviny:

200 -250 g Lučiny

1/2 ze světlé části pórku a 1/2 ze zelené části pórku

1/2 kapie

hrst slunečnicových semínek Příprava:

Lučinu vyklopíme do misky a nachystáme si zeleninu. Papriku i pórek řádně omyjeme a nakrájíme. Papriku krájíme na malé kostičky, pórek na tenká kolečka, která ještě rozdělíme na půlku nebo čtvrtku. Vmícháme do Lučiny, nesolíme, protože je již slaná a přidáme hrst slunečnicových semínek. Pomazánku mažeme na kvalitní chléb a každou porci ozdobíme ještě kouskem papriky a pórku posypeme navrch trochou slunečnicových semínek. Zdroj: Pestrá strava bez chemie