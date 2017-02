Británie loví internetové experty mezi dětmi, mají pomoct s bezpečnostní

Vládní plán počítá s pětiletým testováním celého projektu. V rámci něj by mělo asi 5 700 studentů týdně absolvovat čtyři hodiny výuky zaměřené na internetovou bezpečnost. První výuka by se měla do osnov dostat v září letošního roku, píše BBC.

Projekt je výsledkem dlouhodobé snahy britské vlády o posílení elektronické bezpečnosti země. Jedna ze specializovaných komisí dolní parlamentní komory varovala, že kvůli nedostatku mladých talentovaných lidí může být v budoucnu ohrožena internetová bezpečnost Velké Británie. V současnosti v Británii v tomto odvětví pracuje na 58 tisíc lidí.

Možnost, že se hackeři cizího státu dostanou do elektronických struktur Británie, je v současnosti považována za jednu z největších hrozeb. V souvislosti s možnými útoky se hovoří zejména o Rusku, které se podle bezpečnostních expertů pomocí internetových zločinů pokouší destabilizovat Západ.

Speciální vzdělávací program bude financovat ministerstvo pro kulturu, média a sport. Poskytne částku 20 milionů liber, což je v přepočtu asi 634 milionů korun. „Tímto programem myslíme na budoucnost. Najdeme tisíce nejlepších mladých lidí a dáme jim možnost studia klíčových znalostí v oblasti internetové bezpečnosti,“ řekl k tomu ministr Matt Hancock.

Program počítá také s tím, že stávající vysoce postavení pracovníci v oblasti internetové bezpečnosti budou mentory těch nejtalentovanějších studentů. Přednost dostanou mladí lidé „od 16 let, kteří mají talent na řešení problémů a jsou zapálení do technologií“, uvádí ministerstvo v představení ambiciozního programu.