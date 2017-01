Děti a senioři mají šanci na vyšší úlevu při placení léků na recept

10:16 , aktualizováno 11:17

Rodiny s dětmi a senioři mají šanci na významnou finanční úlevu při placení léků, které mají předepsány na receptu. Vláda schválila návrh, aby se pro tyto skupiny snížil roční limit, kolik mohou tito lidé zaplatit. U dětí do 18 let a seniorů do 70 let na tisícovku ročně, pro důchodce nad 70 let na pětistovku. Zákon ještě musí schválit parlament.