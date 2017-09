Tisíce lidí využily svátek k návštěvě ministerských sídel a Úřadu vlády

Přes dvanáct set návštěvníků si ve čtvrtek našlo cestu do Strakovy akademie, sídla Úřadu vlády ČR, i do přilehlé zahrady zapsané mezi památky UNESCO. Dalších více než tři sta zvědavců dorazilo do sídla ministerstva obrany na Hradčanech, které se otevřelo veřejnosti v novodobé historii vůbec poprvé.