Sobotka: Čekám debatu, co všechno můžeme udělat pro lepší pozici ČSSD

„Budeme mluvit o celkové kondici, ve které je sociální demokracie čtyři měsíce před volbami do Poslanecké sněmovny,“ odvětil předseda vlády a ČSSD, zda chce priority, které do konce volebního období má, prosazovat nejen jako premiér, ale i jako předseda své strany.

„Očekávám poměrně hlubokou a zásadní debatu o tom, co můžeme udělat všechno pro to, abychom zlepšili pozici sociální demokracie před parlamentními volbami,“ řekl doslova Sobotka.

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš, bývalý ministr financí, který se potkal se Sobotkou při ranním koaličním jednání, tvrdil, že se nezajímá o to, zda Sobotka, který měl být jeho hlavní soupeř v podzimních volbách do Sněmovny, zůstane v čele konkurenční ČSSD. Řekl, že sám jede do Pardubic lidem rozdávat svou knížku s vizí pro Českou republiku.

Stranické špičky ČSSD se potkají po jednání vlády v Lidovém domě, kde sídlí strana, a budou se radit, zda má smysl udělat změnu v čele strany či nějaký jiný „refresh“, aby strana oživila naději na lepší volební výsledek. Podle jednoho z posledních průzkumů se sociální demokracie propadla už na deset procent a na boj o vítězství ve volbách může podle volebního modelu TNS Kantar téměř zapomenout.

Už řadu dnů se spekuluje o tom, že Sobotka, kterého navíc trápí osobní rodinné problémy, rozchod s manželkou, přepustí post v čele strany statutárnímu místopředsedovi, ministrovi vnitra Chovancovi, a že hlavní figurou ve volební kampani bude ministr zahraničí Zaorálek, který měl největší úspěch na jarním sjezdu ČSSD, kde ale i Sobotka zcela hladce uhájil pozici a strana nepustila do nejužšího vedení jeho oponenta Jeronýma Tejce ani na post prvního místopředsedy strany. Tejc pak oznámil, že na podzim už nebude za svou stranu ani kandidovat.

ČSSD ale od té době sevřely další problémy. Když skončil jihočeský hejtman Jiří Zimola po skandálu kolem toho, že mu přeplácený bývalý šéf jihočeských nemocnic stavěl chatu na Lipně, a vedení strany ho škrtlo z volební kandidátky z posledního místa, na protest odstoupili i další sociální demokraté. A neúspěchem pro Sobotku skončilo i sestavování kandidátky v Praze, kde si přál jako lídra ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka, ale pražští sociální demokraté v tajné volbě upřednostnili náměstka pražské primátorky Petra Dolínka.

Sociální demokracie chce „horkou část“ své kampaně spustit představením volebního programu v sobotu v Praze, a tak chce mít do té doby jasno, kdo ho bude voličům „prodávat“ jako hlavní tvář ČSSD pro letošní volby.