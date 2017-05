Demonstranti protestují v brazilské metropoli, zapálili ministerstvo

Deník O Globo přinesl na internetu fotografie hořícího ministerstva zemědělství. Na ministerstvu kultury demonstranti rozbili skleněné výplně vchodových dveří, na záběrech jsou také vidět vyházené dokumenty a rozbité počítače. Policie evakuovala budovy všech ministerstev.

Pochod demonstrantů k vládním budovám začal u fotbalového stadionu kolem poledne místního času pokojně. Policie se ale snažila lidem zabránit v přístupu k ministerstvům. Použila slzný plyn a někteří demonstranti na ni házeli kameny.

Lidé nesli transparenty s hesly „Pryč s Temerem“ nebo a „Přímé volby“. Demonstraci svolala brazilská levice a odbory ve snaze podpořit požadavek na odstoupení prezidenta, jehož generální prokuratura viní z korupce a maření spravedlnosti.

Protesty vyvolala zvuková nahrávka dokazující korupci

Nynější vlnu protestů v ulicích měst největší latinskoamerické země odstartovala před týdnem informace v brazilském tisku o zvukové nahrávce, na níž Temer odsouhlasil uplacení bývalého předsedy dolní komory parlamentu Eduarda Cunhy. Ten byl letos odsouzen za korupci k 15 letům a čtyřem měsícům vězení. Peníze měl údajně dostat za to, že nebude vypovídat výměnou za snížení trestu.

Generální prokuratura minulý týden Temera obvinila z „pasivní korupce, maření spravedlnosti a zločinného spolčení“. Temer poté požádal nejvyšší soud o odklad vyšetřování, dokud experti neprověří onu nahrávku, která byla podle něj záměrně upravena. Soud zatím o odkladu nerozhodl.

Temer v posledním týdnu několikrát řekl, že neodstoupí. V posledních dnech ale ztrácí podporu čím dál většího počtu lidí, včetně své centristické strany PMDB. Tento týden se pro volbu nového prezidenta vyslovil i šéf frakce PMDB v Senátu Renán Calheiros.

Prezident neodstoupí, sesadit ho může Kongres

Jen málo analytiků věří, že Temer vydrží v nejvyšším úřadu do konce mandátu, tedy do konce prosince 2018. V Kongresu už leží tucet žádostí o prezidentovo sesazení, k zahájení projednávání žádosti ji ale nejprve musí schválit předseda dolní komory parlamentu.

„Temer nemůže zůstat, požadujeme přímé volby prezidenta,“ řekl agentuře Reuters jeden z demonstrujících Dorivaldo Fernandes. Dodal, že lidé chtějí přímé volby, a ne prezidenta vybraného Kongresem.

Podle brazilské ústavy se totiž předčasné prezidentské volby konají jen v případě, že hlava státu padne v prvních dvou letech čtyřletého funkčního období. V nynější situaci by se měly proto konat volby nepřímé - hlavu státu by volili poslanci a senátoři na společné schůzi.

Přímé volby by se mohly konat jen v případě, že by parlament přijal změnu ústavy. Takový návrh leží v Kongresu už několik měsíců, zatím ale nebyl přijat k projednání a nečeká se, že by se tak v nynější situaci stalo.

Šestasedmdesátiletý Temer stojí v čele Brazílie od loňska, kdy nahradil z pozice viceprezidenta tehdejší prezidentku Dilmou Rousseffovou. Tu sesadil v procesu impeachmentu parlament kvůli neústavním manipulacím.