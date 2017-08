Demolice „chruščovek“ začne v Moskvě už letos, dotkne se milionu lidí

Podle projektového harmonogramu má být do října sestaven seznam lokalit, kde budou postaveny první nové domy pro přesídlence. V úvahu připadá 300 míst v katastru hlavního města. Několik vzorových domů je již podle Kommersantu před dokončením, noví nájemníci se mají nastěhovat koncem letošního roku.



Pětipatrové domy většinou bez výtahu, zvané chruščovky podle sovětského vůdce Nikity Chruščova, měly od konce 50. let přispět ke zdolání naléhavé bytové krize. Dodnes v nich po celém Rusku žijí miliony lidí. V Moskvě se program renovací má týkat domů postavených v letech 1957 až 1968.



Program vyvolal v moskevské veřejnosti spory podložené podezřením, že za bourání domů lobbují majitelé privátních developerských firem v naději na získání lukrativních pozemků (o protestech proti demolici domů čtěte zde).

Mnoho obyvatel Moskvy zároveň považuje plán likvidace chruščovek za lest, která má uvolnit cestu k vytvoření ghetta s výškovými budovami v nejvíce zalesněných moskevských čtvrtích. Ve snaze minimalizovat stížnosti kritiků ohlásila moskevská radnice plán rozšířených pravomocí nájemníků, kteří dostali možnost o účasti na programu renovací rozhodnout.

Obyvatelé domů, které ke zbourání určili zastupitelé, mohli do poloviny června zařazení do programu renovací odmítnout. Ti Moskvané, jejichž domy do programu zařazeny nebyly a o jejichž likvidaci nájemníci naopak stojí, se mohli po hlasování do programu přihlásit do počátku července.

Protesty proti demolici domů: