V USA vyhodili z letadla rodinu s dětmi, hádali se o místo pro batole

Incident se odehrál 23. dubna na letu z havajského Maui do Los Angeles. Video se na internetu objevilo ve středu. Klip, který na serveru YouTube nasbíral bezmála tři miliony zhlédnutí, zachycuje hádku Briana Scheara s posádkou letu i letištní ostrahou. Spor přitom začal relativně poklidně. Jedna z letušek Scheara požádala, aby uvolnil místo, na kterém seděl v autosedačce jeho dvouletý syn.



Sedadlo Schear zarezervoval na jméno svého nejstaršího syna, který z Havaje odletěl dřívějším letem, píše BBC. Argumentoval tím, že jeho malý syn dokáže usnout pouze v autosedačce a že za dané místo zaplatil. Posádka Schearovi odvětila, že jeho syn takto podle přepravních pravidel sedět nemůže.

Na webových stránkách Delta Air Lines se vak doporučuje, aby děti pod dva roky cestovaly na samostatném sedadle za využití certifikované dětské sedačky. Pokud rodiče chtějí, může dítě sedět i na klíně.

Schear se svého místa odmítal vzdát. Argumentoval tím, že si ho zaplatil. „Letadlo se nehne. Můžeme tady být celou noc, pokud to tak chcete,“ říká na nahrávce jeden ze členů ochranky, kterého na palubu povolala posádka. Schrear nakonec souhlasil, že synka vezme na klín.

Jeden ze členů posádky však odpověděl, že to už nebude možné a nařídil celé rodině, aby opustila prostory letadla, píše KTLA. „Zašlo to moc daleko,“ prohlásil. Rodičům také vyhrožoval, že skončí ve vězení a jejich děti půjdou do pěstounské péče. Schear se snažil argumentovat tím, že cestuje s manželkou a dvěma dětmi a další let do Los Angeles je naplánovaný až na následující den.

Omluva a odškodné

Rodina nakonec letoun dobrovolně opustila. Sedadla okamžitě obsadili další čtyři cestující. Aerolinky tedy na let prodaly více letenek, než bylo v letounu míst. Letečtí dopravci po celém světě běžně prodávají více letenek, než mohou na palubě konkrétních letů přepravit pasažérů. V případě, že se na letišti objeví všichni cestující, nabízejí zájemcům vyplacení náhrady, pokud se místa vzdají.

Ve čtvrtek se k incidentu vyjádřili zástupci Delta Air Lines. „Omlouváme se za nepříjemnosti našich zákazníků, jsme s nimi v kontaktu. Mimo vrácení peněz za letenky obdrží i další kompenzaci,“ stojí v tiskovém prohlášení aerolinek.

Nejedná se o první podobný případ v posledních týdnech. Největší kontroverzi vzbudilo chování posádky aerolinek United Airlines. Ta společně s ostrahou na počátku dubna násilím vyvlekla jednoho z cestujících na letu z chicagského letiště do Louisville v Kentucky.