Z tisíců dědiců jsou zoufalí dlužníci, požadují změnu občanského zákoníku

Neteř dědila po své zemřelé tetě. Věděla, že majetek není velký a že součástí dědictví jsou i dluhy. Přesto cítila povinnost kromě vypravení pohřbu vypořádat i to. Majetek po tetě tak postupně prodala, půjčky zaplatila.

Po čase přišel šok. S nataženou rukou se objevili další věřitelé její zemřelé příbuzné. Nakonec žena dlužila částky dalece přesahující původní dědictví. Sama skončila v osobním bankrotu.

Měla smůlu, že se její příběh odehrál až potom, co v platnost vstoupil nový občanský zákoník. Zatímco do konce roku 2013 platilo, že po příbuzných nemohli věřitelé chtít více, než zdědili, nyní dědic odpovídá za všechny dluhy. A to i za ty, o kterých jim notář při samotném dědickém řízení neřekne, protože všechny nemusí dopátrat.

„Zjevné nespravedlnosti“

Případů zadlužených dědiců přitom podle soudců přibývá spolu s rostoucími počty lidí, kteří v Česku umírají zatíženi půjčkami. Podle odhadů odborníků jsou jich až tisíce.

Přesto už mnozí právníci upozorňují, že by se některé pasáže týkající se dědictví ve více než dva roky starém zákoníku měly přepsat. „Lidí, kteří mají obavu přebrat majetek z dědictví a bojí se potíží s dědickým řízením, přibývá. Raději dědictví úplně odmítnou,“ konstatoval místopředseda Nejvyššího soudu Roman Fiala a expert na dědické právo, k němuž se už začínají dostávat případy lidí, jež „nový majetek“ zadlužil.

Chyb je však v úpravě dědictví podle právníků více. „Tato právní úprava nešetří nikoho. Ani dědice, ani věřitele, ani dlužníky. Dopadá na všechny a v řadě případů může způsobit zjevné nespravedlnosti. Jsem zvědav, jestli někdo najde sílu ji v dohledné době změnit,“ konstatoval předseda Krajského soudu v Praze a významná postava českého soudnictví Ljubomír Drápal.