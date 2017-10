Političky podpořily zálohové výživné, kvóty pro ženy je rozdělily

20:51 , aktualizováno 20:51

Pokud by to bylo jen na ženách političkách, které kandidují do Poslanecké sněmovny, zálohové výživné pro samoživitele, které se v tomto volebním období nepodařilo prosadit ministryni práce a sociálních věcí Michaele Marksové z ČSSD, by po volbách mohlo projít. Naopak bez šance by byl projekt kvót nařizujících zastoupení žen na kandidátkách.