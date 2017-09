Nižší sociální odvody chtějí ANO i TOP 09. Nebude na důchody, oponuje ČSSD

„Chceme snížit odvodovou povinnost celkem o 8 procent,“ řekla Adamová Pekarová z TOP 09. Mohlo by to být půl na půl na straně zaměstnavatelů a zaměstnanců, zmínila. Finanční výpadek ze státního rozpočtu, kdy snížení sociálních odvodů o jeden procentní bod znamená nižší výběr o 12 až 13 miliard korun, by měl být kompenzován z inkasa daně z přidané hodnoty. Klíčová je podle ní reforma důchodového a zdravotního systému a jistá finanční spoluúčast pacientů.

Maxová z vládního hnutí ANO potřebě snížení sociálních odvodů přitakala. „Musíme jít touto cestou,“ prohlásila. Na straně firem by to podle ní mohla být dvě až čtyři procenta, pro zaměstnance pětistovka měsíčně. „Ano, byla to chyba, byli jsme k tomu trochu natlačeni,“ řekla Maxová k tomu, že současná koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL zrušila v tomto volebním období poplatky ve zdravotnictví zavedené bývalou pravicovou vládou.

„Snížení odvodů bude znamenat výpadek 60 miliard korun pro rozpočet,“ oponoval oběma političkám rozpočtový expert ČSSD Michal Pícl. „Nebude na zdravotnictví a na sociální systém, na důchody,“ řekl. Řešením je podle jeho strany progresivní zdanění a úleva na daních menším firmám, zatímco ty největší by byly zdaněny víc.

Bývalý hejtman Petr Bendl z ODS kritizoval stejně jako Adamová, že za současné vlády bylo nabráno více než 30 tisíc státních zaměstnanců. „Otevření trhu pro pracující důchodce, to by bylo třeba,“ řekl také v úterní diskusi.

„Necháme být daňový systém,“ sliboval místopředseda Sněmovny a KDU-ČSL Jan Bartošek. Co totiž podle něj podnikatele trápí, není ani tak výše daní, jako nestabilní systém, kdy se zákony - a tedy pravidla pro podnikání - každou chvíli mění.

Mluvil také o tom, že v současnosti na pracovním trhu chybí přibližně 130 až 160 tisíc zaměstnanců, a že je proto třeba jej více otevřít pro cizince. „Ale pro kvalifikované a bezpečné pro naši zemi,“ řekl Bartošek.

Komunista Jiří Dolejš se podivoval nad tím, že když je Česká republika zhruba na 80 procentech výkonu Evropské unie, neodpovídá tomu úroveň mezd. „Neměla by se zvyšovat spoluúčast,“ oponoval pravicovým politikům ohledně hrazení zdravotní péče pacienty.

Hospodářská komora podpořila elektronickou evidenci tržeb

Viceprezidentka Hospodářské komory Marta Nováková apelovala na politiky, aby konečně něco udělali se zákoníkem práce, který platí s nesčetnými novelami od roku 1964 a je podle ní nevyvážený ve prospěch zaměstnanců.

Politici by také podle ní neměli tolik podléhat tlaku odborů na zvyšování mezd. Tím by podle ní zaměstnavatelům pomohli. „Nemluvte jim do toho. Neumíte to, tak do toho nemluvte,“ vynadala politikům.

„My si nepřejeme zrušení EET,“ řekla také viceprezidentka Hospodářské komory zástupcům parlamentních stran při diskusi o podnikání. „Jsem rád, že podporujete EET,“ reagoval na její slova Pícl z ČSSD.

„Jdeme s kanónem na vrabce. Vytváří masivní systém, který živnostníka sleduje,“ oponovala naopak místopředsedkyně TOP 09 Adamová. Trvá na tom, že elektronická evidence tržeb má být zrušena.