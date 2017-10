Vláda promarněných šancí, řekl Kalousek. Snížili jsme dluh, opáčil Babiš

„Vládu můžeme nazvat vládou promarněných šancí a utahování šroubů,“ prohlásil šéf TOP 09. „Promarnili jsme čtyři roky,“ tvrdil. Kritizoval vládu, že neprovedla zásadní reformy a zavedla mnoho regulací.

Chybí mu penzijní reforma či jasné směřování k euru, aby Česko neskončilo na periferii Evropy. „Na stole je model dvourychlostní Evropy. Hranice rychlého a pomalého pruhu půjdou po hranici eurozóny,“ řekl Kalousek.



„Pokud někdo kritizuje vládu, měl by si přečíst fakta,“ opáčil Babiš a mluvil o snižování státního dluhu a o lepším výběru daní.

„K 30. 9. jsme snížili dluh o 73 miliard oproti číslu, jak jsme nastupovali v lednu 2014,“ řekl šéf ANO. „Udělali jsme všechno pro to, abychom vybrali daně,“ uvedl Babiš.

Mezi lídry stran je zásadní střet o elektronickou evidenci tržeb, kterou považuje Babiš spolu s kontrolními hlášeními za věc, na kterou můžeme být hrdí, zatímco pro TOP i pro ODS je to „rudý hadr“. ODS zrušení EET dala do svých dvanácti podmínek pro budoucí vládu.

Podle šéfa poslanců ODS Zbyňka Stanjury by bylo třeba zrušit nejméně pětinu různých legislativních norem. „Potřebujeme antibyrokratickou revoluci,“ uvedl.



Jinak ale debata, kterou moderoval šéf Hospodářské komory Vladimír Dlouhý, ani příliš debatou nebyla. Zástupci stran spíše dostali šanci ve svých monolozích odříkat věci, jež mají jejich strany v programu a Dlouhý je moc do konfrontace nepouštěl. „Já bych to ani nedovolil,“ opáčil po debatě na otázku iDNES.cz, proč politiky nenechal, ať se spolu pohádají. Prioritou pro něj prý bylo, aby na půdu Hospodářské komory dorazili.

Vedle výše zmíněné trojice to byli i šéf lidovců Pavel Bělobrádek, komunista Jiří Dolejš, místopředseda sociální demokracie Petr Dolínek a Marek Pieter z hnutí STAN. Bělobrádek třeba řekl, že by bylo lepší, kdyby se přijímalo méně zákonů. Vyslovil se pro moratorium, v němž by se revidovaly zákony existující.