Ministr pro brexit Davis jednal se Zaorálkem. Řešili práva Čechů v Británii

Schůzka Zaorálka s Davisem se měla původně uskutečnit už v dubnu, byla ale odložena kvůli předčasným volbám v Británii. Díky tomu podle českého ministra bylo možné nyní projednat i první výsledky vyjednávání mezi Británií a EU o budoucích vztazích.

„Bavili jsme se i o tom časovém rámci, o omezeném času, který máme k dispozici a který nás tlačí. Co se musí stihnout, aby byla poskytnuta potřebná jistota občanům a obchodu,“ řekl Zaorálek.

Také Davis mluvil o tom, že je třeba odstranit nejistotu, kterou cizinci žijící v Británii nebo britští občané v EU kvůli brexitu mají. „Chceme to vyřešit rychle, je to morální povinnost. Chceme tyto lidi zbavit obav a dát jim jistotu pro budoucnost,“ řekl.

Podotkl také, že podle dosavadních návrhů by čeští občané v Británii, stejně jako občané ostatních evropských států, měli mít v zemi stejná práva jako Britové. Jediným rozdílem by bylo, že by na rozdíl od Britů neměli volební právo.



Ministři se také shodli, že chtějí i po odchodu Británie z EU udržet úzké vztahy mezi Londýnem a zbývající sedmadvacítkou, stejně jako dobré vztahy mezi Británií a Českem. To by podle nich mělo platit nejen v ekonomické, ale i bezpečnostní oblasti. „Věřím, že navzdory brexitu zůstáváme přátelé, spojenci a budeme držet velmi dobré vztahy,“ řekl Zaorálek.

Ministr také zdůraznil, že jeho schůzka s Davisem byla informativní a že se Česko drží dohodnuté strategie, že evropská sedmadvacítka bude s Británií jednat společně. „My máme plnou důvěru v tým Michela Barniera a v jednání, která vede,“ zdůraznil Zaorálek.



Jednání mezi EU a Británií o podmínkách brexitu začala oficiálně 19. června. Dosud se odehrála dvě kola rozhovorů. Brusel a Londýn se zatím věnovaly zajištění práv občanů EU a Británie nebo podmínkách finančního vyrovnání. Vyjednavači se znovu sejdou na konci srpna a začátkem října.

Shoda na podmínkách odchodu Britů z EU by měla být podle plánu jednání do podzimu. Obě strany by tak smlouvu o brexitu mohly ratifikovat do března 2019, kdy má Británie EU oficiálně opustit.