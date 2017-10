Soud se vrací k Rathově kauze, odposlechy jako důkazy obstojí

Až do května 2012 se o Davidu Rathovi dalo smýšlet jako o velmi úspěšném muži. Rath, profesí lékař, se pohyboval v nejvyšších patrech české politiky, od roku 2006 byl poslancem za sociální demokracii a od roku 2008 také úřadoval z kanceláře středočeského hejtmana. Svět se mu však zhroutil 14. května 2012, kdy jej na ulici v Rudné u Prahy nedaleko domu jeho přátel Kateřiny a Petra Kottových překvapila policie.

Kriminalisté měli na politika, známého svým ostrým vyjadřováním vůči oponentům i kritizováním korupce, políčeno kvůli podezření, že se jako hejtman s dalšími komplici účastní manipulování veřejných zakázek.

Rath měl ve chvíli zadržení u sebe legálně držený revolver, teleskopický obušek a rovněž dnes již proslavenou krabici od vína. „Ježiši, to je zajímavý,“ reagoval hejtman a poslanec, když kriminalista box otevřel a místo vína v něm objevil balíčky hotovosti v hodnotě sedmi milionů korun.

ÚLEK. David Rath s krabicí od vína v okamžiku, kdy ho oslovili policisté.

V kauze čelí obžalobě celkem 11 lidí. Kromě Ratha a Kottových jsou zbylými stíhanými stavební manažeři, jednatelé zdravotnických společností a spolupracující obviněná Ivana Salačová. Podle krajského soudu přizpůsobovala organizovaná skupina kolem Kottových veřejné zakázky za Rathova vědomí i aktivní podpory „velkým hráčům“, kdy jednoho z těchto soutěžitelů za úplatek zvýhodnili, zatímco ostatní mu záměrně dělali „křoví“. Tendry podle spisu doprovázela korupce. Stavební zakázky se týkaly opravy budov a modernizace nemocnic ve Středočeském kraji či opravy zámku v Buštěhradě na Kladensku.

Krajský soud v červenci 2015 nakonec uznal Ratha vinným z korupce a manipulace s veřejnými zakázkami, za což mu vyměřil osm a půl roku vězení a propadnutí 21 milionů korun (více o verdiktu nad Rathem). Kottovi, podle soudu hlavní organizátoři, dostali sedm a půl roku a propadnutí majetku (více o trestech pro ostatní obžalované).

Vrchní soud v Praze ale s rozsudkem nesouhlasil a vrátil kauzu k novému projednání. Odvolacímu senátu se zdála povolení k odposlechům – stěžejním důkazům obžaloby – nezákonná (více z rozhodnutí zde). U první instance by tak nemohly být použity.

Nařízeno 18 jednacích dnů. Advokáti taktiku neprozradili

Proti verdiktu vrchního soudu následně podal ministr spravedlnosti Robert Pelikán stížnost pro porušení zákona k Nejvyššímu soudu. A jeho rozhodnutí znamenalo další zvrat, jelikož stížnosti vyhověl (argumenty NS naleznete zde). Žalobce tak při opakovaném líčení bude moci opět argumentovat i odposlechy, navíc v případě odsouzení a dalšímu odvolání se rozhodnutím NS musí řídit pro příště i vrchní soud.

Jak bude probíhat obnovené pondělní líčení, však zatím není jasné. Jelikož je nařízeno 18 jednacích dnů, dá se očekávat, že soud bude provádět a případně doplňovat některé důkazy. K soudu byli například předvoláni znalci.

„Bude otázka, zda-li vyhoví požadavku obhajoby a doplní důkazy o návrhy obhajoby a uvidíme, co bude dál,“ řekl Rathův advokát Roman Jelínek. Dodal, že soud by měl být spíše o opakování důkazů, těch nových by mělo být minimum. Podle Jelínka se Rath nového hlavního líčení zúčastní.

O svém postupu nechtěl nic prozradit ani obhájce Kottových Tomáš Sokol. „Zásadně se před soudním jednáním nevyjadřuji k tomu, co očekávám, k případné taktice ani ke komentářům jiných. Nemyslím si, že by to bylo v zájmu klientů a dokonce nelze vyloučit, že by jim to mohlo někdy i ublížit,“ uvedl. Nic bližšího k jednání nesdělil ani soud. Podle justiční databáze by mělo líčení skončit 16. listopadu.

Korupční kauza, v níž figuruje David Rath má i druhou větev týkající se manipulace veřejných zakázek Středočeského kraje a krajských nemocnic. Kriminalisté v něm navrhli obžalovat devět lidí a osm firem včetně stavební společnosti Metrostav. Soud tuto část na začátku letošního roku vrátil k došetření, a tak se případem stále zabývají detektivové.

Bývalý politik v souvislosti se svojí kauzou podal i několik žalob na instituce a lidi, kteří se případem zabývají. Pražskou vrchní státní zástupkyni Lenku Bradáčovou žaloval za její výroky v televizi, což už odmítl Nejvyšší soud, po soudci své kauzy Robertu Pacovském požadoval omluvu, spor vede s advokátem Michalem Pacovským a žalobu na státního zástupce Petra Jiráta pak soud začne projednávat v listopadu.

Odškodnění Rath požaduje také po ministerstvu spravedlnosti. Minulou středu odvolací senát rozhodl, že se jeho nárokem za „vláčení“ v poutech musí prvostupňový soud zabývat znovu. K soudu se dostal i spor mezi bratry Rathovými o dědictví po otci.

David Rath vidí za svoji kauzou politickou objednávku: