Soudkyni naštval falešný posudek ve sporu bratrů Rathových o dědictví

Dokument, který se týká pravosti podpisu otce bratrů Rathových na závěti, dostala soudkyně Irena Voštová s tím, že jeho vypracování zadal soud. Znalecký ústav, který je uveden jako autor posudku, se k němu však nehlásí.

„Konstatuji, že jsem žádný znalecký posudek v této věci zatím nezadala. Natož, abych zadávala znalecký posudek znaleckému ústavu v oboru ekonomika,“ prohlásila Voštová.

„Takže posudek vrátím s tím, že jsme od nich žádný posudek nechtěli. Přesto se musím zeptat, zda některý z účastníků takovýto posudek neinicioval?“ tázala se přítomných v jednací síni. Právní zástupkyně Davida Ratha Jitka Němcová tuto možnost razantně odmítla, stejně tak advokát druhého bratra Jan Žajgla

„Vůbec nevíme, kde se takový posudek vzal. Ten obsah je nám samozřejmě znám, protože byl doručen žalobci, stejně jako soudu a byl doručen i bulvárnímu tisku,“ vysvětlil Žajgla.

Michal Rath novinářům sdělil, že mu dotyčný posudek poslala redaktorka Blesku. „Dozvěděl jsem se o něm, když mě formou e-mailu kontaktovala redaktorka časopisu Blesk, kde byl v příloze ten posudek, jestli o tom něco nevím. Tak jsem jí sdělil, že o tom nic nevím,“ uvedl.

Advokátka Davida Ratha podotkla, že ona o posudku žádnou informaci nemá, a to ani z médií.

„Budu zvažovat konzultaci s trestními soudci, jestli bych to neměla nějakým způsobem řešit, protože tohle je do nebe volající,“ rozčílila se soudkyně. „Aby tady někdo tvrdil, že jsem si vyžádala znalecký posudek a nic takového nebyla pravda, tak to mě docela namíchlo,“ dodala. Podle Němcové by se měla podvrženým posudkem zabývat policie.

Spor o dědictví se týká 20 milionů korun a zahraničních kont vedených na jméno otce bratrů Rathových - Ratmíra Ratha. O zahraniční konta se zajímala i policie, která v trezoru Davida Ratha zabavila téměř 8,5 milionu, o nichž rodina tvrdila, že jsou to úspory jeho otce. Peníze, které vyšetřovatelé považují za výnosy z korupce, by tak David Rath mohl zdědit.