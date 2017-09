Trest za „kriploidního ču...a“ platí, Ústavní soud Černého stížnost odmítl

Co zaznělo v dokumentu Černý: Protože mě Knížák vyhodil. Von mě nechal vyvést, že jo. Dva dny předtím ochrankou. Při tý instalaci. Moderátor: Proč? Černý: Protože je to ču... Nafoukanej, kriploidní ču... To je úplně jednoduchý, ne? To přece víme všichni.