Úsek D11 do Hradce Králové se otevře 21. srpna. Teď tam jezdí bruslaři

„Prvních pár měsíců bude ještě problém s napojením. Křižovatka se nedala zrušit, je pro Hradec Králové poměrně důležitá,“ uvedl Ťok.



Ředitelství silnic a dálnic v sobotu ukázalo úsek veřejnosti v rámci dne otevřených dveří. Lidé si úsek mohli projet na kole či na kolečkových bruslích.

Podle vedoucí projektového týmu D11 Pavly Černé se dosavadní sjezd musí zbourat a opravit část vozovky v místě jeho napojení. Provoz bude po dobu úprav před tímto místem převeden do protisměru a za ním se vrátí do správného směru. Vše by mělo být hotové do konce roku.

MAPA: Dálnice D11, úsek Osičky - Hradec Králové

Chybějící kus dálnice do Hradce v délce 2,5 kilometru se začal stavět v roce 2014. Stavba předtím od roku 2006 stála, a to hlavně kvůli nevykoupeným pozemkům statkářky Ludmily Havránkové. Návrat stavbařů zdržela i jednání se stavební firmou. Na úseku vzniklo pět mostních objektů, z toho tři na dálnici, další nad ní nebo na ostatních komunikacích, a rozsáhlá mimoúrovňová křižovatka u Kuklen.

Dálnice D11 nyní končí před Hradcem Králové a motoristé z ní sjíždějí přes křižovatku u Opatovic nad Labem či přes provizorní sjezd u Libišan. Dostavbou dálnice se uleví Novému Městu u Chlumce nad Cidlinou, přes které jezdí významná část kamionů na tranzitní trase Náchod - Praha.

Navazující úsek dálnice z Hradce Králové směrem na Smiřice a Jaroměř letos získal nepravomocné stavební povolení, které ale rozkladem napadlo ekologické hnutí Děti Země (více čtěte zde). Stát původně chtěl úsek k Jaroměři začít stavět koncem letošního roku. Z Jaroměře by D11 měla pokračovat k polským hranicím, v Královci u Trutnova se má napojit na stavěnou polskou silnici S3.