Útočník od mešity: otec čtyř dětí, který v hospodě proklínal muslimy

Osborne podle svědků během útoku křičel, že chce zabíjet muslimy. Dodávkou zranil jedenáct lidí, jeden člověk na místě zemřel. Zatím není jisté, jestli smrt staršího muže souvisí s útokem, protože byl ošetřován ještě před ním.

Osborne přežil a byl zatčen na základě podezření z přípravy teroristického útoku a pokusu o vraždu. Amatérské záběry z mobilních telefonů ukazují, že když ho věřící před mešitou srazili na zem, křičel: „Zabijte mě“. V policejní dodávce rozzuřenému davu mával a podle svědků se smál.

Jeho sousedi z Cardiffu na něj vzpomínají jako na agresivního podivína, který měl sklony se prát, když se opil. Čím se živil, není úplně jasné, podle některých známých přeprodával auta. Policie v pondělí prohledala jeho dům na severovýchodním okraji velšské metropole.

Osborneova rodina je v šoku. „Jsme strašně šokovaní, je to neuvěřitelné, stále jsme to pořádně nedokázali vstřebat,“ uvedly v prohlášení Osborneova matka, sestra a neteř. „Celým srdcem jsme s těmi, kdo utrpěli zranění,“ vzkázaly veřejnosti.

Osborne podle svých blízkých „není rasista“ a nikdy nevyjadřoval xenofobní názory. „Je to bláznovství. Je to čisté bláznovství,“ uvedla rodina. Christine Osborneová svého syna popsala jako „složitou osobnost“. „Nebudu ho obhajovat, ale je to můj syn a je to pro mě hrozný šok,“ uvedla pro televizi ITV. „Jsem skutečně zarmoucená z toho, co se stalo,“ řekla sestra podezřelého Nicola Osborneová agentuře PA.

„Něco udělám“

Podle webu The Guardian neexistují žádné důkazy, že by Osborne byl členem nějaké krajně pravicové organizace. Nikdy se také nedostal do hledáčku bezpečnostních složek. Na Twitteru však sledoval profily lídrů nacionalistické strany Birtain First, která má ambice „obnovit křesťanství jako základy a kořeny života britského národa, tak jak ho známe posledních tisíc let“.

Osborne má čtyři děti, se svojí partnerkou se údajně před několika měsíci rozešel. Sousedi tvrdí, že v poslední době na ni a své děti na ulici často křičel. „Vždy mi připadal jako podivný a agresivní člověk,“ svěřila se cardiffská lékárnice Rebecca Carpenterová. „Nikdy nám nedělal vážné problémy, ale často jsme z druhé strany ulice slyšeli, jak křičí,“ dodala útočníkova sousedka.

S útočníkem z Londýna prý neměla problémy ani jeho muslimské sousedka KhadijhSheraziová. To se změnilo minulý víkend, kdy Osborne přistoupil na ulici k jejímu synovi a nazval ho „zmetkem“. „Jezdil jsem na kole a on ke mě najednou přišel a řekl: ‚Zmetku‘. Prostě jen tak. Normálním hlasem,“ vzpomíná dvanáctiletý Nadeem.

V sobotu večer se Osborne opil v hospodě nedaleko svého bydliště. „Byl tak opilý, že ho vyhodili. Proklínal muslimy a říkal, že něco udělá,“ zavzpomínal jeden štamgast. O několik hodin později si Osborne v Cardiffu pronajal bílou dodávku a rozhodl se k činu.

Jeden svědek uvádí, že dodávku podobnou té, s níž Osborne v pondělí najel do lidí před londýnskou mešitou, viděl zaparkovanou nedaleko Osborneova bydliště. „Přes tři sedadla v ní ležel muž. Šel jsem za ním, abych s ním zatřásl. Jenom zabručel, ale jeho dech páchl po alkoholu. Nahlásil jsem to policii. Nevím, co se stalo. A dnes jsem tu dodávku a toho chlapa viděl na fotkách,“ prohlásil Edward Gardiner.