Nemocnice hlásí nedostatek krve, dárce svolávají v SMS i přes Facebook

Podle mluvčí Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) v Praze Jitky Zinke má současný nedostatek dva důvody. „Jednak začala vlna dovolených, kvůli kterým se nedostavila řada našich pravidelných dárců, a jednak jsme měli v poslední době případy, u nichž bylo potřeba větší množství krve,“ řekla mluvčí.

Urgentní nedostatek řeší nemocnice i posíláním SMS dárcům krve, které má v databázi. „Lidé na to skutečně hodně reagovali, řada jich přišla darovat krev a my jim za to velmi děkujeme,“ uvedla mluvčí. Akutní nedostatek však podle ní stále není zažehnán u některých krevních skupin. „Je to skupina 0 a dále A, zejména A+,“ doplnila Zinke.

Na svých webových stránkách nemocnice uvádí, že dárci se mohou dostavit do odběrového střediska ÚVN v Praze, ale také v Lounech, Mělníku i Jilemnici. Výzva neplatí pro lidi, kteří mají skupinu B či AB. Této krve má nemocnice v současnosti dostatek.

Chybí jen některé krevní skupiny

Podobnou výzvu adresovala na začátku července svým dárcům krve také Všeobecná fakultní nemocnice (VFN) v Praze. Potýkala se v té době s akutním nedostatkem krevní skupiny 0. Nejpalčivější situaci již zažehnala, stále má ale málo krve skupin 0, B- a AB-.

„To je věc, která se periodicky opakuje v letním období, nebo třeba také v době chřipkových epidemií,“ uvedl mluvčí VFN Filip Brož. Nemocnice podle něj také přistoupila k adresnému zvaní těch dárců, u kterých již uplynula od posledního odběru potřebná doba, a kteří by tedy mohli již přijít znovu. Jak uvedl Brož, kvůli současnému nedostatku krve nehrozí žádné omezení lékařské péče, nemocnice je na letní stav připravena. „Druhou věcí je nedostatek dárců v ČR obecně,“ posteskl si Brož.

Ve Fakultní nemocnici Brno se akutní nedostatek krve na konci minulého týdne podařilo vyřešit velice rychle i díky Facebooku. „Na náš facebookový účet jsme dali v pátek výzvu, v pondělí jsme ji ještě doplnili, a nyní již máme stavy doplněné,“ řekla mluvčí této nemocnice Beatrix Křížová v pátek odpoledne. Jak ale dodala, výkyvy jsou poměrně časté, obzvlášť v létě. „Stačí k tomu nějaký komplikovaný případ, těžký porod nebo více transfúzí ze stejné krevní skupiny,“ dodala mluvčí.