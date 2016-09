Symbol odporu zlomen. Asad se přišel pomodlit do mešity v Daráji

Fotografové Asada zachytili v sále obklopeného dalšími věřícími, mezi nimiž byl i syrský velký muftí. Fotografii přinesla vládní agentura SANA.



Povstalci se z Daráji stáhli i s rodinami do severosyrské provincie Idlib a ztráta tohoto předměstí pro ně byla velkou porážkou, uvedla agentura Reuters. Začátkem září oponenti Asada odešli také z dalšího předměstí hlavního města Muadamíje, opozice dosud drží pásy území východně od Damašku.

V muslimském světě v pondělí začíná několikadenní svátek oběti íd al-adhá, který je připomínkou silné víry v boha proroka Íbráhíma (biblického Abraháma). Jsou při něm porážena obětní zvířata a jejich maso rozdáváno potřebným. V saúdskoarabské Mekce svátkem končí pouť, jíž se letos zúčastnily skoro dva miliony muslimů (více zde).

Začátek příměří v Sýrii

Právě v tento den má v Sýrii večer začít příměří, které by mělo umožnit distribuci humanitární pomoci do míst bojů, zejména do severosyrského Aleppa. Turecko, které je do bojů zapojeno a zasahuje zejména na severu Sýrie, v pondělí oznámilo, že chce do města Aleppo poslat 30 nákladních vozů s jídlem, dětským ošacením a hračkami.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan po modlitbách k íd al-adhá řekl, že první 48hodinová fáze příměří by mohla být prodloužena nejprve o týden a pak o další období. Cílem je podle něj dospět „k prvotřídnímu míru“.

„Dnes po západu slunce OSN nebo náš Červený půlměsíc pošlou potraviny, hračky a oblečení lidem hlavně v Aleppu a použijí dohodnuté koridory. Náš Červený půlměsíc vyjednává také o přístupu do (měst) Ar-Raj a Džrarábulus ve spolupráci s AFAD (turecká agentura pro řešení krizí),“ řekl Erdogan. Al-Raj a Džarábulus leží u turecké hranice a v jejich blízkosti operovala turecká armáda proti radikálům z Islámského státu.