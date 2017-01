TANTRA MASÉRKA: Hladit mě klienti nesmějí. Učím je tělovému orgasmu

Jaký je rozdíl mezi erotickou masáží a tantra masáží?

Tantrická masáž je o vnímání celého těla a duše člověka. Pracuje se při ní se sexuální energií, nemá cíl, není při ní žádné „muset“. Klient má možnost se uvolnit, soustředit čistě na sebe, uvědomovat si a prožít své pocity, jde o to být s ním tady a teď, respektovat jeho potřeby. Běžně trvá dvě až tři hodiny a klient se masérky nedotýká, protože by se energie porušila. U erotické masáže se pracuje na cíl, jsou povoleny oboustranné doteky a je mnohem kratší.

S jakými očekáváními klienti přicházejí?

Často přicházejí s nějakou představou, ale upozorňuji je, že pro co nejlepší prožitek je lepší nic od tantry neočekávat. S těmi novými si napřed klidně hodinu povídáme u čaje. Ptám se, jak se mají, na jejich problémy, sexuální život. Stálí se mi svěřují s ledasčím, z vyprávění znám celé jejich rodiny. Postupně se mění z klientů v kamarády.

Chodí k vám častěji muži, nebo ženy?

Častěji muži. Cestou vypínají mobily a těší se, že na tři hodiny vypadnou z hektického života a někdo se jim bude věnovat. Přicházejí relaxovat a načerpat nové síly. Nezřídka však chtějí řešit problémy, které mají sami se sebou nebo s partnerkami. Ať už v posteli, nebo mimo ni.

Jak dlouho masírujete a jak jste se k tomu dostala?

Čtyři roky. Prošla jsem kurzem sportovních masáží, abych uměla namasírovat syny, kteří hrají závodně florbal. Pak jsem objevila kurz Umění doteku Denisy Palečkové a Richarda Vojíka, kteří se stali mými velkými učiteli. Po jeho skončení jsem se vznášela na obláčku a věděla, že přesně tohle chci dělat. Hned poté jsem začala profesionálně masírovat a následovalo dalších osm kurzů včetně terapií pro ženy - vaginálního mapování a léčení jizev.

Jaké bylo vaše předchozí povolání?

Měla jsem obchod s dětským textilem a botami, ale v roce 2007 jsem kvůli konkurenci velkých obchodních domů musela zavřít. Tehdy jsem si říkala, že už nikdy nebudu podnikat. Ale pět let práce pro Českou poštu mě semlelo a věděla jsem, že musím vymyslet něco, kde budu svou paní.

Můžete přiblížit, jak masáž probíhá?

Začíná asi deset až patnáct minut trvajícím tantrickým rituálem ve stoje. Oblečeni v šátku neboli sarongu společně dýcháme, klienty učím tři dechy. Pak se klaním jeho božstvu nebo ženě jako bohyni, což je magické a pro mě hodně osobní. Po odložení šátků se klient položí, následuje omývání mokrým ručníkem, hlazení peřím, kožešinami, štětci a masáž teplým olejem. Celou dobu se klient soustředí na dech a doteky, na své pocity a prožitky.

Chtějí si klienti v průběhu masáže povídat?

Podstatou celého tantrického učení, které má původ v Indii, je vědomý dotek a u něj se nemluví. Klient může nanejvýš vydávat zvuky, aby mu bylo příjemně, užívat si to sám ve svém těle.

Klienti k vám jezdí i z velkých dálek. Odkud třeba?

Mám klienty z Londýna, Amsterodamu, Hannoveru. Z největší dálky letos přijel klient z Dubaje, který byl ve Vídni na pracovní schůzce. Také jsem masírovala pána z Nepálu. Mluvím německy, anglicky umím jen pár slov, takže když si nerozumíme, většinou jdeme hned masírovat. Je ale lepší si před masáží popovídat, navázat důvěru.

Jak vycítíte, jaký přístup klient potřebuje?

Pozoruji, jak se chová, jak si sedne, je pro mě důležitá řeč těla. Díky ní si ho zařadím. Když mi někdo už u dveří začne tykat, je mi jasné, že přede mnou stojí macho, nejspíš majitel velké firmy, který o sobě má dost vysoké mínění. Většina lidí čeká, až jim tykání sama nabídnu, což obvykle dělám, abych navázala určitou formu přátelství či důvěry. Někteří muži potřebují kromě hlazení i bouchání do zad, prsou, pevný dynamický dotek, aby se cítili mužně.

Může masáž skončit vyvrcholením?

Správně podle tantry by měl klient dojít do takzvaného velkého tahu, což je tělový orgasmus bez ejakulace. Učím je to, ale nemohu jim to nutit. Osmdesát procent mužů ejakuluje. Ženy mají běžně vícečetné orgasmy a často tady zjišťují, že mají i ty mokré z G-bodu, což nikdy předtím nezažily.

Klienti si občas dovolují

Máte nějaké zaručené triky, jak u lidí odbourat stud nebo nedůvěru?

Vykládám jim i o sobě, svůj příběh, jak jsem přišla k tantře. Bavím se s nimi třeba i o masturbaci, nedávno mi třicetiletý klient řekl, že jsem první žena, která se s ním na tohle téma bavila. Není to jen o masírování, snažím se ho vést cestou osobního rozvoje, průběžně si píšeme a společně řešíme problémy.

Jak často klienti cítí v partnerství deficit hovorů na intimní témata?

Často. Spousta mužů neví, kde je G-bod a řada žen neviděla vlastní vagínu a netuší, proč by je to mělo zajímat. Říkám jim, vezmi si zrcátko a podívej se. Vychovávali nás s tím, že je špatně zajímat se o vlastní sexualitu, ale není to pravda. I anální sex může být krásný. Ukazuji lidem, že se toho nemusí bát a mohou z toho mít hlubší prožitky.

Jak staří klienti k vám chodí a nehrozí například zdravotní potíže, když je masáž spojená s tak intenzivním prožitkem?

Nejmladšímu klientovi bylo jednadvacet let, nejstaršímu pak pětaosmdesát a zvládl to dobře. Byl to bývalý diplomat a hádala jsem mu o patnáct let méně.

Dovolují si klienti něco, co je vám nepříjemné?

Občas se to stane. Všechny upozorňuji, že pracuji se sexuální energií, a když na mě sáhnou, rozhodně tím nepřispějí ke kvalitě svého prožitku, energetické proudění se poruší. Noví klienti z 90 procent poslechnou, stálí někdy mají potřebu, ale říkám jim, aby mě nehladili, že mě to obtěžuje. Nanejvýš se mě drží za nohu.

Přišel za vámi někdy dlouhodobý klient s tím, že jste mu zachránila partnerský vztah?

Ano, mám i masáže pro partnery. Při jedné z nich funguje jeden z partnerů jako pomocný masér. Měla jsem tu pár, kterému se několik let nedařilo počít miminko. Šli na jednu masáž a zanedlouho se jim to podařilo. Jiní mi zase volají, že z načerpané energie těží několik dní.

Dana Kučerová Narodila se v Brně. Do roku 2007 vlastnila a provozovala obchod s dětským textilem. Nejprve absolvovala kurz sportovních masáží. Následně prošla kurzem Umění doteku na Slapech a tantra učení ji zcela pohltilo. V roce 2013 začala masírovat profesionálně. Má pětadvacetiletou dceru a patnáctiletá dvojčata - syny.



Chodí i homosexuální páry?

Zatím jsem žádný neměla. Možná nemají tolik problémů v sexuální oblasti. Ví, jak se vzájemně dotýkat. Ale třeba v Praze jsou tantra studia koncipovaná přímo pro homosexuály.

Kdo z partnerů většinou společnou tantra masáž iniciuje?

Většinou muži. Mnohdy chtějí, abych ženě předvedla, jak se masíruje penis. Chodí sem i tací, kterým na něj za celý manželský život partnerka nesáhla.

Nežárlí partnerky či manželky vašich klientů?

Často jim to neříkají. Většinou sem chodí v mezičase mezi obchodními jednáními.

Co vám osobně dala tantra do života?

Naplňuje mě, je to práce, která mě baví na tisíc procent, jsem šťastná každé ráno, kdy se probudím. Lidé často dělají věci, které dělat nechtějí, a díky tantře jsem se začala učit říkat ne. Zejména pro ženy ve svazku platí, že muži „podrží“, jen aby měly pokoj. To je ale hrozně špatně. Když se nechci milovat, tak to neudělám. Žena musí chtít a pak je sex úplně o něčem jiném. Masírovala jsem i ženy, které orgasmus nikdy neměly, přitom dosáhnout ho může úplně každá.

Jak dlouho trvalo naučit se správně masírovat a z čeho čerpáte při studiu?

Je to o intuici, ne o přesných krocích, ale spíš o tom, jak se člověk naladí na druhého. Samozřejmě čím víc masáží provedete, tím víc zkušeností máte. Na druhou stranu se učím vlastně pořád, z knih i videí. Od ledna například začnu studovat sexuologickou práci s tělem, což je kalifornská škola Josepha Kramera, která mě zase posune dál a budu se moci stát sexuální koučkou.

Která kniha patří mezi nejzajímavější?

Třeba Multiorgasmický muž taoistického mistra, kde je popsáno, jak se díky masážím, masturbaci a cvikům vyhnout ejakulaci. Vyžaduje to ale skutečně tvrdou práci. Můj přítel už také dospěl k tomu, že je zbytečné ejakulovat častěji než jednou za tři měsíce a ztrácet tím životní energii. Má tělové orgasmy z velkého tahu. Milujeme se pomalým tantrickým milováním třeba dvě hodiny.

Tohle učíte i klienty?

Učím je, aby čekali na ženu, až se připraví a rozkvete, než do ní vstoupí. Muži jsou v tomhle dost sobečtí. Spousta z nich ani v padesáti vůbec nechápe, že je napřed potřeba hodně stimulovat prsa, dekolt a hlavu, víc vnímat ženino tělo. Když nemají peří, které by mohli použít ke hlazení, mohou klidně zapojit štětečky na make-up nebo šátek, ty má doma každá žena.

Vyvěsím vlajku a sousedi vědí, že jsem nahá

Může mít masérka odpor k potu či ochlupení?

Každý klient se před masáží sprchuje. Potom ho ještě umývám horkými ručníky, takže hygiena je maximální. Nikdy jsem nikomu neřekla, že nevoní, ať odejde. Ke každému přistupuji jako k božstvu, dávám mu lásku ve formě doteku a neřeším, jestli je chlupatý. Není nic, čeho bych se vyloženě štítila nebo k tomu měla odpor. Jsou i klienti, kteří se před masáží oholí i na zádech a hrudníku. Myslí to dobře, ale naopak pak mám poškrábané ruce (smích).

Co děláte, když je vám klient nesympatický?

To se stalo za celou dobu asi dvakrát, nikoho jsem ale neodmítla. Asi dvousetkilovému klientovi jsem zakázala použít sprchu, protože by ji prošlápl, takže jsem ho omývala ručníky. Podruhé už nepřišel. Pak jsem měla klienta se spoustou mateřských znamének na zádech, což je problém. Byl to typ člověka, který má obcházení masérek jako koníčka. Myslím si, že si to i energeticky řídím tak, že kdo je mi nesympatický, znovu už se neobjedná.

Vadí vám, že si řada lidí pod pojmem tantra masáž představí erotické služby?

Tantra masáž je o duchovnu, spiritualitě, napojení se a chápání něčeho vyššího. Podniky, které vydávají erotické služby za tantra masáže, tím tohle učení degradují.

Může být tantra masáž neúspěšná?

Tantra je cesta, na které člověk stále objevuje nové věci, takže se nemůže stát, aby byla neúspěšná. Pokaždé jsem o kousek dál v sebepoznání. Stane se, že klient poděkuje s tím, že tohle není jeho cesta. Většinou je zvyklý na erotickou masáž na privátu, kde zaplatí tisícovku za 20 minut a jde na cíl. Tady cíl není a nejkratší masáž trvá sto minut a i to je málo. Někdy se zákazníci diví, že nemám hodinovou masáž, ale za hodinu nestihnete nic.

Moje místa v Česku odpovídají všichni hosté seriálu Každý odněkud je. Odněkud pochází, někde se narodí, někde se cítí doma. Říká se, že nejdůležitější místa v srdci i mysli mohou být jen dvě. Jaká jsou ta vaše? První je na Rábu v Chorvatsku. Kdybych mohla, tak se tam odstěhuji. Miluji tamní moře, lidi, divokost krajiny, nudistické pláže. Jezdím tam už asi pětadvacet let každý rok dvakrát na dovolenou a mám pocit, že bych tam mohla patřit. Mířím tam před sezonou a po sezoně, takže jsou dny, kdy třeba nikoho nepotkáte, což miluji. Když člověk pracuje s lidmi celý rok, pak někdy třeba jako já vyhledává, aby byl sám se sebou. Druhé moje místo je na mojí zahradě na okraji Brna, kde jsem trávila s babičkou dětství a o kterou začínám pečovat.

Všechny, které nabízíte, obsahují i masáž genitálií?

U mužů ano, u žen se v jednom případě sypou na tělo okvětní lístky růží. Pokud si vyberou masáž, která obsahuje i intimní partie, jsem s nimi domluvená, že mi v průběhu dají znamení, jestli mohu masírovat i ty. Během povídání mají ostych, když ale odložíme sarong, zjišťují, že jsme obě stejné a přestávají se stydět. Že je přece jedno, že mají větší břicho nebo prsa vytahaná po porodu. Žena je vždy krásná. Bohyně. Ať je, jaká je.

Na kolik taková masáž vyjde?

Stominutová masáž Umění doteku stojí patnáct set korun. Žena si přijde užít jen jemné doteky a nechce víc. Pro muže jsou zahrnuty i intimní partie. Tantra masáž šiva nebo šaktí trvá 130 minut a přijde na dva tisíce. Ta je v obou případech včetně intimních partií (v tantra terminologii se ženské přirození označuje jako joni a mužské jako lingam - pozn. red.). S masáží prostaty je to samozřejmě dražší.

Pro koho je určená masáž prostaty?

Po padesátém roku věku, kdy se zvětšuje, je fajn přijít jednou za dva týdny na masáž. I když už ten problém fakticky existuje, spravuje se to, když člověk chodí na masáže, cvičí doma a pracuje na sobě. Sedavé zaměstnání ani jízda na kole prostatě vůbec nesvědčí. Pro její zdraví je potřeba hodně chodit, naučit se do ní dýchat a stahovat pánevní dno.

Muži jsou zvyklí penetrovat a ne naopak, takže je to pro ně jiné. Napřed masíruji celé tělo, hodně pracuji s hýžděmi, až pak se dostávám análním otvorem k prostatě, kterou masíruji. Samozřejmě u toho mám rukavice. Lidé jsou různí, buď se cpou prášky, nebo si řeknou, že na sobě budou pracovat.

Co obnáší zmiňované vaginální mapování?

Ženské pohlaví je receptivní, má tendenci v sobě shromažďovat a „pamatovat“ si různé druhy prožitků, příjemných i bolestivých. Jde o dotekovou techniku, při které jemně masírujeme tkáň vaginy a „mapujeme“ při tom její citlivost. Žena se vědomě spojuje s pocity nashromážděnými v intimní oblasti. Některá místa jsou necitlivá, jiná plná potěšení, další plná různých uložených emocí, třeba smutku, vzteku, křivdy či bolesti. Na základě informací, které zná z úvodního povídání, si klientka sama řídí, na kterém bodě a jakým tlakem se tkáně dotýkáme. Sama určuje tempo, postup, průběh i podobu sezení. Přínosem lepší citlivosti je zlepšení prožitku při sexu.

Nabízíte i terapii léčení jizev, kdo na ni chodí?

Hlavně ženy po císařském řezu. S jizvou pracujeme po stránce fyzické i emoční. Ženy jsou traumatizované z toho, že chtěly rodit normálně a nezvládly to, nebylo jim to umožněno. Sama jsem takto porodila dvojčata. Snažím se, aby se ženy přijaly i s jizvou. Když se masíruje dobře, za pár sezení není už tak bolestivá a časem zmizí.

Jaký je váš přístup k nahotě?

Jsem příznivcem nudismu. Mám nudistickou zahradu, kde jsem jako malá trávila dětství. Když vyvěsím vlajku, pro sousedy v zahrádkářské kolonii je to signál, že tam jsem nahá a bez oblečení třeba ryji záhon. Moc se na to netváří (smích). Také mi vyhovují termální bazény v Německu, které jsou celý týden otevřené pro nudisty a jenom třeba v sobotu tam mohou lidé v plavkách.

Kdo především by měl tantru vyhledat, zajímat se o ni?

Každý by to měl zkusit, i když je spokojený ve své komfortní zóně a myslí si, že mu nic v sexuálním životě nechybí. Měl by z ní vystoupit a zjistit, že je ještě něco víc. Impulsem nemusí být nespokojenost, chodí i spokojení muži - jdou si to zkrátka užít ještě víc.