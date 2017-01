Nevyprané prádlo a týdny bez sprchy. Damašek zůstal kvůli bojům bez vody

Z vyprání prádla, umytí nádobí nebo jen sprchy se v Damašku stala výzva. Na záběrech publikovaných na Facebooku je například vidět, jak místní hospodyňka propíchla PET lahev s vodou a hrníčky pak omývala pod vzniklým tenkým pramínkem.

To nejmenovaný padesátiletý obchodník podle listu The New York Times doma vyřešil mytí nádobí svérázněji. Talíře vyměnil za jednorázové plastové tácky.

Lidem v Damašku však chybí hlavně sprchování. Zmíněný obchodník se svěřil reportérům, že neměl sprchu už deset dnů. Spolu se syny si však sprchování vynahrazují tak, že denně chodí do mešity, která má vlastní studnu, umýt si alespoň ruce, nohy a obličej.

Jiný Syřan pod výše zmíněným videem zase navrhuje, jak si sprchu vynahradit a názorně demonstruje, jak se umýt pomocí ostřikovače a hadříku.

„Sníme o tom, že si dáme teplou sprchu,“ lamentuje v reportáži The New York Times šedesátiletá paní. Vodu neteče už deset dní a její dva synové prý denně čekají frontu, aby naplnili džbány u studny u mešity. Vodu pak používají jen na pití a na mytí nádobí.

Syrská vláda se snaží zmírnit krizi tím, že sváží do města vodu z okolních studní v cisternách. OSN zase zprovoznilo okolo 120 studen, čímž podle mluvčího humanitární kanceláře OSN Jense Laerkeabyho pokrylo zhruba jednu třetinu denní potřeby města. Mnoho obyvatel však tvrdí, že se k nim přesto žádná voda nedostala.

Důvodem nedostatku vody v Damašku jsou boje v údolí Barada, které zuří posledních několik dní. Údolí Barada je hlavním zdrojem pitné vody pro hlavní město. Ze snímků kolujících na sociálních sítích je patrné, že tamější vodárna byla silně poničena.

Bojující strany se vzájemně obviňují ze zničení potrubí. Údolí kontrolují povstalci, ale v okolí operuje armáda a její spojenci z libanonského Hizballáhu. Vláda oznámila, že na okolí Damašku se nevztahuje příměří, které v Sýrii platí od minulého pátku (více zde).

Útok v Džable Nejméně devět mrtvých a 25 zraněných si vyžádal ve čtvrtek útok v syrském městě Džabla v pobřežní provincii Latákíja. Oznámila to syrská státní televize. Nevládní zdroje citované agenturou AFP hovoří až o 14 mrtvých. Provincii Latákíja obývají hlavně příslušníci šíitské sekty alávitů, k níž patří i prezident Bašár Asad. Kdo stojí za čtvrtečním výbuchem, zatím není jasné. Zdroj: ČTK

Ačkoliv z několika oblastí jsou hlášeny boje, na většině území se klid zbraní dodržuje. Příměří se nevztahuje na teroristické skupiny, tedy ani na Islámský stát.

Turecko a Rusko, které klid zbraní zprostředkovaly, plánují zřídit v zemi kontrolní stanoviště, z nichž budou příměří monitorovat. Oznámil to ve čtvrtek turecký deník Hürriyet.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan řekl, že ofenziva proti radikálům z Islámského státu, kterou vede Turecko se svými spojenci ve městě Al-Báb, brzo skončí. Al-Báb leží u turecké hranice na trase, která je pro IS životně důležitá pro dopravu zásob a posil do Sýrie. O Al-Báb bojují spolu s tureckou armádou skupiny, které Turecko podporuje.

Část opozice kvůli útokům syrské armády a jejích spojenců tento týden vypověděla účast na přípravě mírových rozhovorů, které Rusko svolalo do Kazachstánu.