Miliardář Dědek chtěl dát Starostům 10 milionů. Nejvýše tři, vzkázal úřad

Podnikatel Dalibor Dědek teprve nedávno oznámil podporu Starostům v nadcházejících volbách do Poslanecké sněmovny (psali jsme zde) a následně uvedl, že je ochoten přispět hnutí i finančně. „V tuto chvíli jsme domluveni, že hnutí pošlu 10 miliónů. Bude-li potřeba, tak jich pošlu víc,“ uvedl Dědek v Hospodářských novinách.

Proti tomu se ale ohradil Jan Outlý z Úřadu pro dohled nad financováním politických stran a hnutí.

„Tato částka přesahuje zákonný limit tří milionů korun od jednoho dárce,“ vysvětlil Outlý pro iDNES.cz, proč dar v takové výši nemůže hnutí Starostů přijmout. Dodal také, že do limitu by potenciálně mohly spadat i náklady na web Hledameslusne.cz, kde Dědek hledá osobnosti, jež by byly ochotny vstoupit do politiky.

V letošním roce platí nová pravidla pro financování politických stran a hnutí, na které dohlíží právě dohledový úřad. Strany teď nesmějí utratit za kampaň více než devadesát milionů korun, od právnické či fyzické osoby pak nesmějí přijmout víc než tři miliony korun. Politické subjekty navíc musí pečlivě vykazovat své náklady, které s kampaní souvisejí, a do limitu je započítat.

Když některá strana zákon poruší, dostane pokutu. Sankce se pohybují od deseti tisíc korun až do půl milionu. Speciální sankce následuje po překročení stropu devadesáti milionů korun. Pak pokuta činí až 1,5násobek toho, oč byl limit překročen (více o nových pravidlech čtěte zde).