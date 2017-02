Čunek se stal nejlépe placeným politikem, bere víc než prezident

Jiří Čunek totiž zvládá už čtvrt roku hned tři práce najednou. Je starostou Vsetína, hejtmanem Zlínského kraje a navrch dojíždí více než tři sta kilometrů do Prahy, kde zasedá v Senátu.

Ještě před krajskými volbami přitom voličům sliboval, že jako hejtman si sice ponechá post senátora, ale starostování šestadvacetitisícového Vsetína předá někomu jinému. Nejprve do konce prosince, pak do konce ledna. Nyní už však tvrdí, že neví, kdy přesně se křesla vlastně vzdá.

„Kdyby to bylo na mě, odstoupil jsem už v listopadu. Je na mě ale nátlak, abych zůstal,“ uvedl Čunek s tím, že nejprve chce dokončit důležité městské projekty. Teprve pak prý bude moci post starosty předat následovníkovi.

K opuštění některé z funkcí, jež Čunek vykonává na plný úvazek, však politika nic než vlastní sliby nenutí. Zákon jejich souběh nezakazuje. A tak může Čunek starostovat Vsetínu a zároveň sedět v čele Zlínského kraje, odkud by si mohl teoreticky sám udělovat dotace.

Že výkon několika souběžných funkcí přináší i jiné problémy, tvrdí pak třeba vsetínská opozice. „Například první zastupitelstvo v letošním roce Jiří Čunek svolal až na začátek března, což řadu věcí brzdí. A je také jasné, že minimálně do té doby nový starosta nebude,“ stěžuje si předseda finančního výboru Vsetína za zelené Michal Berg. V Senátu podle statistik chybí Čunek téměř na třetině hlasování.

„Občan, který by si říkal, že jeden plat beru neoprávněně, by mě jistě nevolil. Jde o to, jak umíme zkušenost starosty, hejtmana, senátora proměnit, abychom se občanům vyplatili,“ komentoval kumulaci funkcí Čunek s tím, že post vsetínského starosty opustí až ve chvíli, kdy tím nepoškodím kraj ani město (psali jsme zde).