Čunek kandiduje proti Bělobrádkovi na předsedu KDU-ČSL

Aktualizujeme 14:00 , aktualizováno 14:00

Zlínský hejtman Jiří Čunek kandiduje na předsedu KDU-ČSL proti Pavlu Bělobrádkovi. Na sjezdu lidovců to bylo oznámeno vzápětí poté, co delegáti v tajné volbě schválili volební koalici s hnutím STAN. Čunek možnou kandidaturu avizoval již dříve, ale na žádné stranické konferenci to nepotvrdil.