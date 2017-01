Čunek by si vybral vládu s Babišem, ne s ČSSD. A chce povinnou vojnu

„Můj názor na Andreje Babiše je odlišný i od názorů některých mých stranických kolegů. Podle mě jsou totiž liché a zbytečné obavy, že přišel do politiky, aby získal veškerou moc,“ řekl Čunek o ministru financí a šéfovi ANO v rozhovoru.

„Jako každý z nás potřebuje Babiš silného partnera, který ho bude korigovat a hlídat, aby ve svatém nadšení někam neujel,“ prohlásil bývalý šéf lidovců, jenž zatím nevylučuje ani možnost, že se na květnovém sjezdu KDU-ČSL pokusí o návrat do vedení strany.

Příkře Čunek v Týdnu mluví o sociálních demokratech, kteří jsou nyní s lidovci a s ANO ve vládní koalici, ale Čunek se jim při formování krajské koalice vyhnul.

„Na spolupráci se sociálními demokraty říkám Ne i proto, že bychom měli vést lidi k odpovědnosti za své životy. Stát může pomoci, aby někdo neumřel hlady, ale nemůže se z něj stát máma a táta všech bezprizorných. Nemůže to fungovat tak, že když si někdo zpacká život, dostane byt, dávky, nemusí pracovat, my všichni to zajistíme a on vychovává své následovníky. Množina neodpovědných k životu se tím totiž jen neustále rozšiřuje. To jsou přitom věci, které sociální demokraté prosazují. I proto se mi zdá, že je lepší jít s Andrejem Babišem než s nimi,“ uvedl lidovecký senátor Čunek.

Podpořil i formování volební koalice své KDU-ČSL se Starosty a nezávislými.

V rozhovoru podpořil i návrat povinné vojny, tedy věci, která v minulosti děsila řadu mladých mužů. „Určitě bych povinnou základní vojenskou službu zavedl. Na, řekněme, čtyři až pět měsíců,“ říká Čunek.

„Každý by byl povinen tam jít. A kdo by nešel, toho by zavřeli. Každý by byl povinen se na vojně zdokonalit v nějakých dovednostech. Naučil by se poslouchat,“ zdůvodnil svůj nápad. Vojna by podle něj mladé muže vedla k odpovědnosti.