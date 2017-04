Mít lepší zpravodajství, ČT edu či Diváckou radu, plánuje staronový šéf ČT

Dvořák svůj plán na roky 2017 až 2023 postavil na dvou slovech - kontinuita a inovace. Ve finálovém kole pro něj hlasovali všichni členové Rady ČT. Jeho nejsilnějším konkurentem byl bývalý šéf Primy Martin Konrád, který kritizoval zejména odčerpání 1,5 miliardy korun z rezervního finančního fondu za čtyři roky. Takové využívání peněz je ale podle Rady v pořádku a postupně ho nahradí finance získané změnou odpočtu DPH.

Vzdělání Pořady pomohou učitelům

Generální ředitel televize hodlá zřídit nový vzdělávací portál s názvem ČT edu. Bude určen hlavně pro učitele na základních a středních školách, případně i pro předškolní vzdělávání. Učitelé na něm najdou videa k různým tématům, od přírodních věd až po humanitní obory. Videa budou časově přizpůsobená délce vyučovací hodiny. „Videa budou doplněna sekundárními vzdělávacími materiály, jako jsou pracovní listy či interaktivní testy a aplikace,“ stojí ve Dvořákově plánu.

Ty, kdo se chtějí vzdělávat, může potěšit další z Dvořákových plánů. Česká televize podle něj zpřístupní svůj archiv, a to z velké části přímo na internetu. „Posledních 60 let Česká televize dokumentovala proměny doby, od každodenního života po posuny elit a politických diskurzů. Její archiv je uceleným audiovizuálním odrazem posledního více než půlstoletí života naší společnosti,“ uvedl Dvořák.

Zpravodajství Důvěryhodnost a posílení regionů

Veřejnoprávní televize musí zůstat protiváhou „fakenews“, což bude v dalších letech čím dál zásadnější, uvádí Dvořákův plán o zpravodajství. „Rád bych například doplnil programové schéma ČT1 o hlubší analyticko-polemickou diskusi, která by získala prostor v hlavním vysílacím čase,“ sdělil ředitel. V programu by se měl objevit i nový pořad Noční Události, který by ve zkratce shrnul dění uplynulého dne.

Dvořák plánuje také posílení zahraničního zpravodajství. Do konce roku 2018 chce mít dva nové stálé zpravodajské posty. První z nich bude v Londýně, druhý Dvořák přesně nespecifikoval. Měl by pokrývat blízkovýchodní a asijský region.

Změny nastanou také ve zprávách z regionů. Dvořák chce spustit sedm samostatných regionálních relací, které budou vysílány paralelně. Podmínkou je mimo jiné vznik dvou nových zpravodajských studií. Mají být v Plzni a v Ústí nad Labem.

Rozvoj zpravodajství potřebuje podle Dvořáka kvalitní zázemí, což má přinést nová přístavba v areálu na Kavčích horách. V ní by bylo i několik technicky dobře vybavených studií. O konkrétním termínu plán generálního ředitele nemluví, Dvořák jen uvádí, že přístavbu „hodlá navrhnout“.

Vlastní tvorba Velikáni národa a dětské seriály

„V roce 2016 oslovila (Česká televize) nejvíce diváků za posledních osm let,“ uvedl Dvořák ve svém plánu. I když mluví o televizi jako o inovačním motoru, který má přinášet neotřelá témata, nekonvenční formy a oslovovat nové divácké skupiny, v konkrétních návrzích jde Dvořák v linii toho, co se podle něj již osvědčilo.

Z hrané tvorby bude televize pokračovat v cyklu „Velikáni národa“, věnovaném velkým osobnostem českých dějin. Komediální seriály půjdou v linii nastolené minisériemi Kosmo a Trpaslík a pouze v posledním ze tří žánrů hrané tvorby, o kterém se Dvořák zmiňuje, se televize vydá již téměř zapomenutým směrem. „Česká televize musí také navázat na tradici výpravných dětských seriálů, jakými byly Arabela nebo Pan Tau,“ uvedl generální ředitel.

Kontrola Divácká rada a ombudsman

Novinku ve Dvořákově programu pro příštích šest let představuje sestavení Divácké rady. Má být poradním orgánem České televize a zároveň přinášet určitou reflexi zvnějšku. Dvořák si od ní slibuje i tipy na rozšiřování služeb. Její podobu v programu nerozvedl, uvedl jen, že v ní budou zastoupeny významné společenské organizace a zástupci diváků a že její formu předloží Radě ČT.

Dvořák usiluje také o zřízení nové funkce ombudsmana ČT. Inspiroval se přitom televizí BBC. Ombudsman by především dohlížel na řešení stížností a byl by nezávislým arbitrem. Řešení stížností a podnětů diváků se tak podle Dvořáka zefektivní.

Dvořák zvítězil při volbě generálního ředitele s jasnou převahou nad ostatními kandidáty (o volbě ředitele čtěte zde). Kritikové mu vytýkají špatné hospodaření, kdy Česká televize pod jeho vedením v letech 2012 až 2015 vyčerpala dvě z celkových tří a půl miliard rezervního fondu (o ztenčení úspor ČT více zde). Člen Rady ČT Luboš Beniak ale uvedl, že toto „rozpouštění“ fondu je plánováno a že užití peněz na investice je v pořádku.

Podle Dvořáka má mít v roce 2021 televize k dispozici ještě nejméně 700 milionů z těchto peněz. Do té doby bude ukončen přechod na digitální vysílání. Další finance získá ČT, stejně jako Český rozhlas, díky změně odpočtu DPH pro veřejnoprávní média. Příslušnou novelu zákona o DPH schválili v lednu letošního roku poslanci.

V Praze na Kavčích horách zvolili nového generálního ředitele České televize. Stal se jím stávající šéf ČT Petr Dvořák. Ve funkci je od roku 2011: