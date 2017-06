ČSSD změnila logo. Zaorálek vidí nepřítele v programu ODS, TOP 09 a ANO

„Měli bychom skončit s psychoanalýzou, s takovým tím mluvením o sobě. Teď je třeba shromáždit armádu a vyrazit,“ řekl Zaorálek v Lidovém domě. „Dnes v této zemi rostou platy nejrychleji v celé Evropě, pět procent ročně. ČSSD má program, aby tento trend pokračoval,“ uvedl.

Volební logo ČSSD, které zveřejnil na svých stránkách poslanec Jaroslav Foldyna.

V rozhovoru pro ČTK také řekl, že nepřítelem pro něj není šéf hnutí ANO Andrej Babiš osobně, ale program, který dosud představil, i to, jak se choval v době, kdy řídil ministerstvo financí.

Nepřítelem je pro Zaorálka také politika, která se podle něj začíná rýsovat na základě programů ODS, TOP 09 a ANO v oblasti daní. Pokud se budou snižovat, bude to mít podle Zaorálka devastující dopad na zdravotnictví, školství a sociální služby.

„Já v tom skoro vidím jakoby koalici ODS, TOP 09 a Babiš, která má velmi podobný pohled na to, že budou dělat, co tady dříve dělal pan premiér Mirek Topolánek. Ten přišel, nikomu nic neřekl a srazil o 70 miliard korun výdaje státního rozpočtu zrovna v těch oblastech, o kterých mluvím,“ uvedl.

Nový volební stratég ČSSD Robert Žanony bude mít podle Zaorálka podobnou úlohu jako trenéři sportovců. Muž, který dělal kampaň slovenskému premiérovi Robertu Ficovi, poradí sociálním demokratům, na co se zaměřit. „Je to člověk, se kterým si rozumím, s nímž mám podobné myšlení,“ řekl o Žanonym Zaorálek.

Kampaň s novým vizuálním stylem chce ČSSD spustit ve druhé polovině srpna. „Já s tím návrhem spokojen jsem,“ řekl k novému logu novinářům.„Když mám nový obsah, tak ho nemůžu podávat ve starých kulisách, pak to vypadá, jako kdyby člověk neměl vkus. Nemyslím si, že to je něco na čem se vyhrává, ale je to něco, bez čeho to absolutně nejde,“ uvedl volební lídr sociální demokracie Zaorálek.

K úloze ministra vnitra Milana Chovance, který po rezignaci premiéra Bohuslava Sobotky na post šéfa ČSSD vede stranu, volební lídr sociální demokracie řekl: „Jsme domluveni, že mi bude pomáhat odklízet právě ty problémy a ty svízele, se kterými jsme se ještě donedávna potýkali. Myslím, že to funguje, že to řešíme společně.“