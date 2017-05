ČSSD trvá na odvolání Babiše. Jinak Zemanovi hrozí i ústavní žaloba

„Myslím, že panuje naprostá shoda, že není třeba k tomu něco doplňovat nebo dodávat, míč je na straně pana prezidenta. Neměl by ústavu interpretovat, ale podle ní postupovat,“ řekl Sobotka. „Ústava hovoří jasně, prezident odvolá člena vlády, jestliže to navrhne předseda vlády, nad rámec toho není co dodat,“ řekl už při příchodu na jednání grémia, užšího vedení ČSSD.

Ve hře je i ústavní žaloba na prezidenta

Možnost ústavní žaloby na prezidenta Miloše Zemana, pokud by ještě týdny držel ve funkci ministra financí šéfa ANO Andreje Babiše, připustil při příchodu na mimořádné jednání vedení ČSSD ministr vnitra Milan Chovanec.

„Pokud by to trvalo týdny a týdny, pak potom už je otázka, aby se to řešilo i vůči prezidentovi standardním způsobem, to znamená měl by zasáhnout Senát, připadá v úvahu ústavní žaloba,“ řekl novinářům ministr Chovanec.

„Samozřejmě pokud prezident to vyřeší po návratu z Číny, není to standardní, ale je to ještě akceptovatelné,“ uvedl ministr vnitra. On sám, stejně jako další ministr zahraničí Lubomír Zaorálek a ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík, cestu do Číny, kam měli letět se Zemanem, zrušil (více o tom zde). Zeman odlétá 11. a vrací se 18. května.

Sociální demokraté mají ale ještě jednu možnost. Na vládě ve spolupráci s lidovci odmítnout financovat úplně Zemanovu cestu do Číny a tím ho donutit, aby Babiše odvolal.

Chovanec si je vědom, že prezident nemá v ústavě stanovenou lhůtu, do kdy musí návrhu na odvolání ministra, pokud ho o to žádá premiér, vyhovět. Připustil, že prezident do svého čtvrtečního odletu zřejmě Babiše neodvolá.

Neříkám, že to nebudu respektovat, připustil Zeman

Zeman v úterý při návštěvě Libereckého kraje řekl, že ústavu dobře zná a respektuje právo premiéra navrhnout odvolání člena vlády. „Neříkám, že to nebudu respektovat, pouze jsem jasně řekl, že je potřeba odstranit překážku, kterou se premiér dobrovolně omezil,“ prohlásil prezident v Liberci. Tou překážkou je podle Zemana koaliční smlouva, podle níž premiér může vyměnit ministra, když s tím souhlasí předseda dané koaliční strany.

Jinými slovy, že by s odvoláním ministra financí Babiše musel souhlasit předseda ANO Babiš, tvrdí prezident. Fakticky tím politický dokument, jímž koaliční smlouva tří vládních stran je, staví i nad ústavu. Sobotka se už v pondělí ohradil, že ústava nemá žádné podmínky. Prezident nejvyšší zákon státu musí dodržovat, zdůrazňuje předseda vlády. Zeman se už přitom chystal, jak jmenuje premiérem Zaorálka místo Sobotky (více čtěte zde).

Nový ministr financí nemůže být na návrh ANO, říká TOP 09

Podle opoziční TOP 09 musí Zeman z vlády Babiše bezodkladně odvolat a nový ministr nemůže být podle ní jmenován na návrh ANO, aby byla možná objektivní kontrola všech pochybností o Babišových majetkových a daňových poměrech.

Podle TOP 09 že prezident opovrhuje zákony a především ústavou a stává se tak bezpečnostním rizikem. „Předsednictvo TOP 09 a všichni poslanci a senátoři TOP 09 proto důrazně žádají prezidenta republiky Miloše Zemana, aby splnil svoji ústavní povinnost a na návrh předsedy vlády ministra financí bezodkladně odvolal,“ shodlo se vedení opoziční strany.

„Na ministerstvu financí musí proběhnout objektivní kontrola pochybností o majetkových a daňových poměrech Andreje Babiše. V takovém případě není možné, aby byl nový ministr jmenován na návrh ANO. Ať bude za hnutí ANO nominován kdokoliv, bude vždy zastupovat zájmy Agrofertu,“ tvrdí TOP 09.