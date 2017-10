Zaorálek: Porážka mě zdrtila, ale utéct nemůžeme. Asi budeme v opozici

„Před volbami jsme řekli jasně, že nebudeme jednat o vládě, ve které by nějaké ústavní funkce měli mít lidé, kteří jsou trestně stíhaní nebo obvinění,“ zopakoval Zaorálek.



„Pokud se to dnes z hlediska výsledku voleb rýsuje, že se to může stát, tak můžeme s jistotou říct, že v takové vládě nebudeme,“ dodal s tím, že podle jeho názoru bude strana po volbách v opozici.



Spolupráci si nedovede představit ani s SPD. Zaorálek upřesnil, že ze svých programových bodů by sociální demokraté neslevili, ani kdyby v Česku hrozila vláda extremistického hnutí. Cítí prý příliš velkou zodpovědnost k osmi procentům voličů, kteří dali ČSSD hlas.

Povolební vyjednávání za sociální demokracii kromě Zaorálka povede místopředseda strany Jan Hamáček a premiér Bohuslav Sobotka. Zaorálek sdělil, že ho zatím žádná strana s nabídkou spolupráce nekontaktovala.



Pochopil, že politika je o permanentní komunikaci

Volební lídr ČSSD uvedl, že na jednání grémia nezaznělo, že by měl rezignovat. „Je to porážka, která mě taky zdrtila, ale nemůžeme teď takhle utéct a říct, teď si dělejte, co chcete,“ vysvětlil s tím, že ho nyní čeká šňůra konferencí mezi stranickými organizacemi, která vyvrcholí mimořádným sjezdem na jaře. Na něm se vyřešení, kdo bude dál vést ČSSD.

„Máme přece odpovědnost i za to, že sociální demokracie je schopná přežít i porážku,“ zdůvodnil, proč sám teď neodstoupí.

„Dneska mi připadá, že politika je kampaň, kterou musíte vést od prvního okamžiku, že to není tak, že děláte politiku ve vládě a nakonec to shrnete,“ konstatoval Zaorálek s tím, že politika je o permanentní komunikaci s lidmi.



Odhadl, že voliče ČSSD sebralo hnutí ANO i Piráti. Podle něj v Česku funguje sociální stát a sociální smír, voličům se to ale nepodařilo vysvětlit. Zaorálek uvedl, že se obává o budoucnost Česka. Má strach, že ve Sněmovně nebude nikdo, kdo by v politice držel principy solidarity.