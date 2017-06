Plán ČSSD na obrat preferencí: konec debat o kandidátkách a hurá mezi lidi

Grémium strany ve čtvrtek schválilo podobu jihočeské volební listiny, ze které po vyškrtnutí bývalého hejtmana Jiřího Zimoly odešlo několik lidí. Sobotka novinářům řekl, že věc považuje za uzavřenou.



„Kandidátka půjde do stranického hlasování tak, jak byla připravena. Pokládám to za uzavřenou věc, teď se připraví vnitrostranické hlasování a kandidátka projde hlasováním. Na lídra je navržen pan Veselý, to znamená, bude o tom muset ještě jednat předsednictvo,“ shrnul Sobotka debatu o situaci v Jihočeském kraji.

Úzké vedení strany ve čtvrtek připravovalo programovou konferenci. „Součástí toho je samozřejmě i volební program a slogan, se kterým bude tento program připraven. Textově už je připraven, na sloganu už jsme se dohodli,“ uvedl Sobotka. Jednotlivé programové body nechtěl prozradit, program bude podle něj orientován na budoucnost, to znamená na hlavní cíle, o kterých ČSSD diskutovala s veřejností během první části volební kampaně.

Plánované představení programu Sobotka pokládá za jednu z reakcí na pokles preferencí. „Je také třeba, abychom se už teď oprostili od procesu skládání kandidátních listin, aby naši kandidáti začali komunikovat s voliči, pro tu komunikaci jim chceme dát hlavní nástroj, kterým je volební program. Určitě chceme zintenzivnit debaty s lidmi a určitě budeme se věnovat i tomu, jak je prezentována politika sociální demokracie,“ uvedl.

Stranu podle Sobotky zatěžuje vládní odpovědnost, snaží se ale vše zorganizovat tak, aby mohli politici vyrazit za voliči.

ČSSD má šanci posílit, míní Sobotka

„Myslím, že poslední průzkumy jsou jedna věc a volební výsledek je věc druhá. Viděli jsme to u nás v celé řadě volebních kampaní, že favorit, který jde do voleb, nakonec nemusí být tím, kdo ve volbách nejvíce posílí,“ uvedl s odkazem na dnešní hlasování v Británii, kde se podařilo během několika týdnů labouristům dohonit náskok konzervativců. „Myslím si, že sociální demokracie má během čtyř měsíců šanci posílit svoji pozici,“ konstatoval.

Voličům chce mimo jiné říct, že ČSSD v uplynulých čtyřech letech prosadila svůj program a chce v tom pokračovat. „Téhle vládě jsme dali sociálnědemokratickou tvář. Ona to ve skutečnosti byla vláda sociální demokracie, byť tam byly tři koaliční strany, ale programově jsme se profilovali jako nejsilnější vládní strana docela suverénně. Možná jsme ty věci zapomněli komunikovat, a naopak toho využil náš partner a ten prostor zaplnil,“ uvedl.

V programu chce mluvit o tom, kam dál by se měla Česká republika posunout z hlediska platů, životní úrovně, zdravotnictví, sociálních služeb a zaměstnanosti, dodal.

„Co mají ty preference dělat? Ony prostě rostou, chvilku klesají, ale podstatné je, jaké budou toho 21. října,“ doplnil Sobotku místopředseda ČSSD Lubomír Zaorálek.