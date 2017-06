Občas se na sebe usmějeme, popsala Šlechtová vládu po výměně lídra ČSSD

„Pan premiér je stále stejný, vláda funguje. Ministři se samozřejmě chytí svých dokumentů, pokud jsou jejich věci na programu. Není to divadlo ve smyslu, aby si kolegové z triumvirátu říkali, kdo má větší prostor na mluvení. Premiér je premiér a premiér řídí vládu,“ uvedla Šlechtová v narážce na nový „triumvirát“ ČSSD ve složení volební lídr Lubomír Zaorálek - lídr strany Milan Chovanec - premiér Bohuslav Sobotka.

„Přiznám se, že jsem nepoznal žádný rozdíl ve vedení jednání vlády oproti dřívějšímu stavu. Snad ministr Zaorálek mluvil méně často než na některých jiných vládách,“ řekl lidovecký ministr zemědělství Marian Jurečka.

Zaorálek to však viděl jinak. „Dostal jsem všechny hlasy na ty body, které jsem na programu měl, a to mě těší,“ pochvaloval si ministr zahraničí a současně nový volební lídr ČSSD. Prosadil třeba to, že vláda pošle rozvojovým zemím přes miliardu korun.

Premiér Sobotka ale podle Zaorálka řídí vládu „brilantně“. Změna mocenského vlivu ve straně se na prvním jednání vlády po mocenské „rošádě“ v rámci ČSSD podle ministra zahraničí nijak zvlášť neprojevila.