ČSSD stahují dohady o lídrovi i prázdné kase, vstupuje do nejisté sezony

V tomto ohledu jsou pro stranu velkým problémem finance. Má dluhy 200 milionů, hrozí jí pokuta 337 milionů korun kvůli kauze Altner a už loni ČSSD ve volbách přišla skoro o 25 milionů korun.

Navíc od roku 2009 soustavně přichází o členy. Jen od roku 2015 přišla o tři tisíce lidí. A v poslední době, aby ušetřila, ve velkém propouští své zaměstnance. Za posledních sedm let se jejich počet snížil z 208 na 134.

Martin Starec, který má finance ČSSD na starosti, tak na začátku letošního roku serveru Seznam Zprávy řekl, že pokud strana přijde o dvacet poslanců, bude mít problém. Za každého totiž ročně sociální demokracie dostane 900 tisíc a aktuálně jich má ve Sněmovně padesát. Kdyby jí preference skutečně klesly až na současně předpokládaných deset procent, strana by přišla o více než klíčové dvě desítky mandátů.

S tím vším jde však ruku v ruce také chaos, o kterém se mluví v Lidovém domě, dlouholeté centrále českých sociálních demokratů.

„V Lidovém domě nefunguje nic,“ říká s trochou nadsázky dlouholetý člen strany, který se dodnes pohybuje v jejích nejvyšších patrech. Jenže od řadových členů osazenstva Lidového domu zase zaznívá, že většina vysoce postavených straníků si sice stěžuje, ale pracuje skoro jen na své politické kariéře a o chod partaje se už tak nestará.

Tyto problémy se projevují hlavně v současné kampani, například při zmatcích během organizace důležitých akcí, na což rovněž zaznívá kritika. V řadě dalších výtek pak stojí i třeba špatná komunikace mezi Prahou a krajskými buňkami.

Sjezd co nejdřív

A pak je tu otázka dlouhodobého lídra. „Nedokážu si představit, že by se mimořádný sjezd konal jindy než těsně po volbách,“ shrnul ve středu jeden ze sociálních demokratů blízkých vedení. Na něm by se pak očekával střet mezi Lubomírem Zaorálkem a Milanem Chovancem.

Při otázce, zda by se mohl objevit ještě další kandidát, záleží podle oslovených především na výsledku podzimních voleb. Protože velký neúspěch by podle nich velmi ublížil jak lídrovi Zaorálkovi, tak Chovancovi.

Zaorálkovi by pomohlo především to, kdyby strana nakonec ve volbách uspěla nebo úplně nepropadla. „Pokud se ukáže, že veřejnost na Zaorálka slyší, může ho to posílit,“ říká Lukáš Jelínek, politolog blízký ČSSD. Ustát by mohl i lehký neúspěch. V tomto směru mu nahrává, jak dává najevo, že svou ochotou vést stranu do voleb se pro ni vlastně obětuje.

Bez šancí by však nebyl ani Chovanec. U něj si sice jeho spolustraníci nejsou jisti, nakolik o post předsedy vlastně stojí, ale pravda je, že funkce prvního místopředsedy jej k tomu předurčuje.